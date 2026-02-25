Sobre la mañana de este miércoles el Centro de la ciudad de Barranquilla fue escenario de un nuevo hecho de sangre: un trabajador de una empresa de transporte intermunicipal fue atacado a tiros.

Lea también: Trágico accidente en bulevar de Simón Bolívar: adulta mayor muere tras ser arrollada por una ‘mula’

El caso se presentó en la carrera 38 con calle 38 desde donde se despachan los buses de la empresa Cootransoriente, empresa a la que pertenece el hombre, que de manera preliminar, fue identificado como Rafael Osorio.

Luego de cometido el ataque, la víctima quedó tendida en el suelo y rápidamente auxiliado por moradores del sector y uniformados de la Policía que acudieron al sitio. Osorio fue trasladado hasta un centro asistencial y de momento se desconoce su estado de salud.

Esta no es la primera vez que sucede este tipo de atentados contra trabajadores del sector de transporte que se ven amedrentados por bandas criminales que los extorsionan para no atentar contra su vida.

Lea también: Entra en venta lote evaluado para parque Disney en el Caribe

Cabe recordar que, el 1 de julio de 2023, el gerente para ese entonces de Contransoriente, Jorge Meriño Mercado, fue asesinado en el municipio de Santo Tomás, justo en la entrada de la empresa de transporte público colectivo.

En el mismo hecho resultó herido Omar Almanza Martínez, presidente de la junta directiva de la compañía que cubre el transporte en la zona oriental del Atlántico y en algunas poblaciones del departamento de Bolívar. Almanza dialogaba con Meriño Mercado, este último montado en una camioneta Toyota Prado, cuando los sicarios en moto se acercaron y dispararon.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades, aportadas por personas cercanas a la compañía, es que el gerente de Cootransoriente llevaba algo de tiempo tratando de bloquear el asedio de los extorsionistas y de sus exigencias económicas.

Lea también: Futbolista profesional colombiano permanece detenido tras accidente en el que murió un vigilante

Teoría que fue confirmada, días después, por el para aquel momento era el comandante de la Policía de Atlántico, John Jairo Urrea, quien reveló que Meriño Mercado había recibido un panfleto amenazante en días pasados. “Había recibido unos panfletos. Él había colocado una denuncia por extorsión días anteriores al crimen, pero dicha denuncia habría sido retirada por asesoría de sus abogados”.

Asimismo, indicó que uno de los móviles con más fuerza sobre el homicidio tendría que ver con extorsiones. ‘La extorsión es una de las hipótesis más fuerte que estamos manejando, lo cual podría ser un determinante en el homicidio de esta persona’, manifestó en su momento Urrea.

Tras el crimen, la Policía del Atlántico logró la captura de cuatro personas que estarían implicadas en el asesinato del entonces gerente.