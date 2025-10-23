Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Un fuerte accidente de tránsito se registró a la altura del municipio de Luruaco en la noche de este miércoles 22 de octubre.

Usuarios de la línea Wasapea a EL HERALDO reportaron que en el choque se vieron involucrados un bus intermunicipal y un camión cisterna.

De acuerdo con las autoridades, varios de los ocupantes del bus resultaron lesionados debido al impacto, por lo que fueron trasladados a diferentes centros asistenciales.

Entre los lesionados se encuentra el conductor del bus, quien sufrió traumas en el hombro derecho y rodilla, y fue trasladado a la clínica San Vicente.

Se conoció que otro hombre presentó trauma en el cráneo y hombre derecho.

Según testigos, el conductor del bus, afiliado a la empresa EXCOLCAR, golpeó la parte lateral de la tractomula.

A través de redes sociales fueron difundidas imágenes del accidente en el que se observa como algunas personas que se encontraban en el lugar intentaban rescatar a las víctimas.

Por estos hechos, unidades de la Policía adelanta investigaciones para determinarlos los móviles que provocaron el accidente.