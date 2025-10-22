Se conocen nuevos detalles sobre el caso del menor de 17 años identificado como Esteban de Jesús Guardiola Martínez, quien el pasado lunes 20 de octubre perdió la vida en circunstancias extrañas en el interior de las instalaciones de la Piscina Olímpica de Santa Marta durante las fuertes lluvias que arrecieron sobre la ciudad.

Leer más: Juicio contra congresista Aguilera: Procuraduría pide condena, defensa insiste en inconsistencias

EL HERALDO conoció un video en redes que captó los últimos momentos del adolescente, mismo que permitió conocer más datos conforme a los hechos que se presentaron en el barrio Villa Bolivariana.

De acuerdo con el informe de las autoridades, el hecho ocurrió en horas de la tarde cuando un grupo de al menos 30 jóvenes se escabulleron en las instalaciones del escenario deportivo e ingresaron a la fuerza.

Entre el grupo se encontraba Guardiola Martínez quien, junto con los demás jóvenes, ingresaron a la piscina, pese a que el sitio estaba cerrado por precaución debido a la fuerte tormenta.

Una vez ahí, el menor escaló hasta una de las plataformas de clavados e intentó realizar un salto. Cabe reseñar que, a ese tipo de plataformas solo tienen acceso los deportistas profesionales o bien, quienes cuentan con el entrenamiento especializado.

Según las primeras versiones, la víctima, al parecer, habría sufrido un golpe durante el salto.

Sin embargo, en la grabación de la cámara de seguridad se observa como un grupo de los jóvenes huyen despavoridos del complejo acuático mientras se escucha el sonido de una alarma.

Segundos después, se alcanza a ver a Esteban de Jesús, quien emerge de las aguas y, tras dar unos pequeños pasos, este se desploma en el piso con los brazos extendidos. Las mismas imágenes muestran como sus ‘amigos’ pasan a su lado y lo dejan abandonado.

Minutos después del caos, los funcionarios de la Piscina Olímpica hallaron el cuerpo del joven ya sin vida.

Por su parte, el Instituto para la Recreación y el Deporte (INRED) manifestó que el cierre del escenario fue una medida preventiva adoptada durante el aguacero con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios.

Asimismo informaron que se encontraban realizando una investigación para esclarecer la muerte del menor.