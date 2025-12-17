Las autoridades judiciales del Atlántico mantienen activados los protocolos de búsqueda para dar con el paradero de Luis Felipe Santiago Díaz, un hombre de 33 años reportado como desaparecido en el municipio de Soledad desde la mañana del domingo 14 de diciembre de 2025.

Según la información suministrada por sus familiares, el último contacto con Luis Felipe se registró alrededor de las 7:00 a. m., cuando fue visto en el barrio Las Moras. Desde ese momento no se ha tenido noticia alguna sobre su ubicación, situación que motivó la denuncia formal ante las autoridades competentes.

El desaparecido es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene piel morena, ojos color miel y cabello negro ondulado, de mediana longitud, con trenzas a la altura del cuello.

Como rasgos distintivos, presenta tatuajes en ambos brazos, entre ellos un ojo de tigre en la mano derecha. Además, tiene una cicatriz en el dedo índice de la mano derecha y otra en el ombligo, producto de una cirugía.

Usa brackets, topitos de oro en ambas orejas, anillos de oro en la mano izquierda y un reloj de gran tamaño. De igual forma, se informó que presenta inflamación en la pierna derecha.

Al momento de su desaparición, Luis Felipe vestía un suéter blanco de algodón con estampado, jeans negro grisoso y tenis de tela color gris, talla 41.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que permita ubicarlo, se comunique de manera inmediata a los teléfonos 322 5089, extensión 50351, o al 302 272 7494.

También pueden acercarse a las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), ubicadas en la calle 53B No. 46-50, primer piso, edificio Nelmar, en Barranquilla.