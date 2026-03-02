Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó, en fallo de primer instancia, por 10 años a la teniente coronel y jueza 1ª. de Brigada de la Justicia Penal Militar en Barranquilla, Heidy Johaana Zuleta Gómez, por “acoso laboral en modalidades de maltrato y persecución contra una subalterna con grado de mayor”.

El Ministerio Público aseguró que, en el marco de la relación laboral y profesional existente entre la demandada y la víctima, la teniente coronel habría ridiculizado a la mayor por su equipo de cómputo, “formuló alusiones a su vida íntima y personal, y usó su antigüedad para intimidarla, causando ansiedad y depresión a la víctima, según la evaluación psicológica”.

Asimismo, el ente de control indicó que en esta etapa procesal, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3 calificó las faltas de Zuleta Gómez como gravísimas, cometidas a título de dolo, “por violar el deber funcional y el principio de moralidad, afectando el buen servicio público y la convivencia laboral en la institución”, precisó en el Boletín 194-2026.

