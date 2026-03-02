El barrio Pinar del Río, en la localidad Suroccidente de Barranquilla, vuelve a convertirse en escenario de un trágico episodio de violencia.

En horas de la mañana de este domingo 1 de marzo, los vecinos del sector conocido como Altos del Río, en la misma jurisdicción, reportaron a las autoridades el asesinato de María de los Reyes Herrera Ospina, una adulta mayor de 61 años, cuya vida fue violentamente arrebatada a manos de su pareja sentimental.

Cortesía Fotografía de María de los Reyes Herrera Ospina, adulta mayor de 61 años asesinada con arma blanca en el interior de su casa.

De acuerdo con el informe suministrado por las autoridades, el cuerpo sin vida de la mujer fue hallado en el interior de su vivienda, ubicada en la calle 145 con carrera 20, a eso de las 11:00 a. m. Sin embargo, los vecinos del sector manifestaron que durante la madrugada la pareja sostuvo una presunta discusión.

Ante esta grave situación de violencia de género, EL HERALDO se trasladó hasta el lugar donde se registraron los hechos y dialogó con los allegados de la hoy occisa, quienes señalaron directamente a su pareja sentimental de ser el agresor.

“Yo me enteré porque mi tía –la hermana de María de los Reyes– es la que me llama por teléfono a explicarme lo que pasó (…) Mi abuela le dice a ella que ambos habían discutido por la noche pero no se escuchó más nada”, narró la hija de la víctima.

No obstante, los vecinos afirman que el agresor, identificado como Martín Santos De la Cruz, habría salido de la vivienda con todas sus cosas y dejado la casa bajo llave, para luego huir hacia un rumbo desconocido.

Cortesía Martín Santos De la Cruz, presunto feminicida de la adulta mayor.

“Ese hombre, Martín, según tengo entendido trabajaba en albañilería y oficios varios, además cuidaba un lote que hay por acá, por eso cuando los vecinos lo vieron salir a esa hora no sospecharon”, expresó.

El terror se materializó cuando a eso de las 11:00 a. m. los familiares forzaron la puerta de la casa al percatarse que nadie atendía al llamado, sin saber que en la habitación principal yacía el cuerpo de María de los Reyes tendido sobre la cama y con una toalla encima. La mujer, según las autoridades, fue víctima de un ataque con arma blanca.

Jhony Olivares Rodriguez El crimen se perpetró en la calle 145 con carrera 20, en el barrio Pinar del Río, sector conocido como "Brisas del Río".

“No pensé encontrarme con esto (…) ellos eran pareja desde hacía 20 años en unión libre, pero los vecinos nunca escuchaban peleas y ella nunca nos dijo que tenía problemas con él –Martín De la Cruz–”, explicó.

Abatidos por el dolor, los allegados piden a las autoridades la captura de este sujeto para que el crimen de la adulta mayor no quede en la impunidad ni el olvido.

“Mi madre no merecía esto, ella siempre estaba pendiente de su hogar y de nosotros, por eso pedimos a las autoridades que esto no quede impune, ella no se metía con nadie, era una buena mujer”, exclamó entre lágrimas.

Según cuentan los allegados, Martín De la Cruz es oriundo del corregimiento de Lomita Arena, Bolívar, y temen que haya escapado hasta el vecino departamento para huir de las autoridades.