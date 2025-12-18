Las autoridades adelantan investigaciones para establecer las causas de la muerte de la reconocida jueza Vivian Polanía, quien fue hallada sin signos vitales en el interior de su apartamento ubicado en el barrio Ceiba II de la ciudad de Cúcuta.

De acuerdo con la Policía, junto al cadáver de la togada se encontraba en su habitación, y a su lado se encontraba su bebé de dos meses de nacida, quien fue trasladada de inmediato a centro asistencial y ahora se encuentra bajo la protección del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF).

Sobre lo sucedido la Policía Nacional indicó que unidades de la brigada de criminalística se encuentra en el inmueble recolectando material probatoria que permita esclarecer los móviles que provocaron la muerte de la jueza.

Asimismo, el coronel Fabio Ojeda de la Policía aseguró que de manera preliminar los especialistas no hallaron signos de violencia en el cuerpo de Polanía.

“La Policía Nacional, sobre las 5:30 p.m., conoció de la presunta muerte de la juez Vivian. Inmediatamente se conocieron de los hechos, se trasladó la brigada de criminalística, en compañía de nuestra Fiscalía para ingresar a la vivienda, recolectar material probatorio, realizar inspección técnica a cadáver, y, pues, preliminarmente, se establece que no hay signos de violencia en el cuerpo de la juez”, explicó Ojeda.

Las autoridades recibieron la alerta por parte del esquema de seguridad de la jueza, quienes habían llegado hasta su residencia para el respectivo acompañamiento; sin embargo, no encontraron respuesta, por lo que decidieron notificar a la Policía.

“Anoche sobre las 8:00 p.m. uno de los miembros del esquema protección la llama, y es la última comunicación que él tiene. Hoy, durante todo el día, se había intentado comunicar con la juez pero ella no respondió. Y por eso llama a la madre de la jueza y, a su vez, a la Policía, y es donde se activan todos los protocolos”, señaló el coronel.

Por el momento, las autoridades están a la espera de los resultados del dictamen de Medicina Legal.