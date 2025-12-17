La jueza Vivian Polanía fue hallada muerta en la tarde de este miércoles 17 de diciembre, en su apartamento, ubicado en el barrio Ceiba II de la ciudad de Cúcuta.

De acuerdo con información revelada por ‘W radio’, el cuerpo de la togada fue encontrado por las autoridades en su habitación, y a su lado se encontraba su bebé de apenas dos meses de nacido. El pequeño fue trasladado de inmediato a un centro médico, donde se evalúa su condición de salud.

Las autoridades recibieron la alerta por parte del esquema de seguridad de la jueza, quienes habían llegado hasta su residencia para el respectivo acompañamiento; sin embargo, no encontraron respuesta, por lo que decidieron notificar a la Policía.

Por el momento, las autoridades adelantan investigaciones para determinar las causas de la muerte de la profesional.

La togada estuvo – para el 2023 – estuvo vinculada a investigaciones por un presunto show erótico al interior del Palacio de Justicia de Cúcuta. Además, era muy reconocida por sus publicaciones en redes sociales.

Por estos hechos, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó una investigación a las personas que aparecían en el vídeo durante celebración de amor y amistad.