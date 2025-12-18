Zulma Guzmán Castro, la empresaria colombiana que es señalada como presunta responsable de la muerte por envenenamiento con talio de dos menores en Bogotá, fue hallada este martes 16 de diciembre en Londres.

De acuerdo con medios británicos, la mujer de 54 años fue rescatada del río Támesis, donde habría sufrido un incidente.

Un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres confirmó en un comunicado que sus efectivos atendieron una llamada de aviso de una mujer “en situación de peligro” cerca del Puente de Battersea, al suroeste de la capital británica, sobre las 06:45 hora local -misma hora GMT- del pasado martes 16 de diciembre.

“La Unidad Policial Marítima de la Met recuperó a una mujer de unos 50 años del agua a las 07:14 GMT y fue trasladada al hospital, donde desde entonces se ha determinado que sus heridas no ponen en peligro su vida”, añadieron las autoridades londinenses.

Al respecto, la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, dijo al diario ‘El Tiempo’ que “la señora se encuentra en un hospital en este momento y no ha sido capturada. Según las leyes británicas, se debe esperar a que sea dada de alta en el hospital donde se encuentra para que la judicialicen. Una vez pase esto, será puesta a disposición de las autoridades”.

Medios británicos afirman que Guzmán habría llegado al Reino Unido el pasado 11 de noviembre pese a estar prófuga de la justicia y tener sobre ella una orden de búsqueda internacional -o ‘Notificación Roja’- por parte de la Interpol emitida a principios de este mes.

Guzmán está acusada del asesinato de Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, después de ingerir dos frambuesas envenenadas con talio, un tóxico metal incoloro, en abril de este año en Bogotá. La empresaria niega el crimen.