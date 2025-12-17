En la mañana de este miércoles fue capturada en Londres Zulma Guzmán Castro, la empresaria de 54 años que es señalada como presunta responsable de la muerte por envenenamiento con talio de dos adolescentes en Bogotá.

Youtube VERDADES INCÓMODAS Zulma Guzmán Castro durante una entrevista en Argentina.

Según el diario ‘The Sun’, la sospechosa fue ubicada en el puente de Battersea, del río Támesis, en la capital inglesa, donde habría sufrido un incidente.

“La policía fue llamada a las 06:45 horas del martes 16 de diciembre por informes de una mujer en apuros en el puente de Battersea. La Unidad de Policía Marina de la Met recuperó a una mujer de unos 50 años del agua a las 07:14 horas y la llevó al hospital, donde desde entonces se ha determinado que sus heridas no ponen en peligro su vida”, recoge ‘The Sun’.

Guzmán era buscada por la Interpol en territorio internacional, por lo que su incidente en Londres permitió su localización y posterior captura para que responda a las acusaciones que se le hacen en Colombia.

Señalada de envenenar a menores en Bogotá

El caso por el que se le señala a Guzmán y que estremeció al país ocurrió el pasado 5 de abril cuando tres adolescentes y el hermano mayor de una de ellas, de 21 años, fueron ingresados en una clínica de Bogotá con síntomas de intoxicación tras ingerir alimentos en casa de la familia De Bedout, en un barrio acomodado de la capital, donde las menores se habían reunido para pasar el día y hacer galletas.

Una de las adolescentes intoxicadas, de 14 años, murió el mismo día, y otra, que era la anfitriona, falleció el 9 de abril, mientras que su hermano de 21 años y la tercera adolescente sobrevivieron, pero continúan en tratamiento médico por los graves daños que sufrieron en su organismo.

Descubrir el agente causante del envenenamiento y la forma como fue ingerido tardó varias semanas, hasta que exámenes de laboratorio concluyeron que la sustancia usada fue talio, un metal altamente tóxico usado en la fabricación de dispositivos electrónicos y que es inodoro e insípido, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de Estados Unidos (ATSDR, sigla en inglés).

Frambuesas envenenadas

Ese hallazgo permitió a la Fiscalía descubrir que el veneno estaba en un tarro de frambuesas con chocolate consumidas por las víctimas, con lo cual la investigación se orientó a descubrir cómo se produjo la contaminación del producto.

Con base en el testimonio del mensajero que entregó las frambuesas con chocolate en casa de los De Bedout como un supuesto obsequio, los investigadores rastrearon su origen y descubrieron que Guzmán Castro compró dos tarros del producto el 25 y 26 de marzo, diez días antes.

La investigación también permitió establecer que Zulma Guzmán Castro es una vieja conocida de Juan De Bedout, padre de una de las menores fallecidas.

La mujer participó hace unos años en un ‘reality show’ de emprendedores en el que se presentó como fundadora de Car B, una plataforma de alquiler de automóviles eléctricos por horas.

Las investigaciones apuntan a que el envenenamiento al parecer fue cometido por venganza, cuyos motivos se desconocen, contra Juan De Bedout, empresario del sector financiero y padre de una de las niñas muertas y del joven de 21 años que sobrevivió al veneno aunque con graves secuelas.