Zulma Guzmán Castro es el nombre de la mujer señalada por la Fiscalía como la principal sospechosa de la muerte de dos menores de edad en el mes de abril de este año, luego de que consumieran frambuesas contaminadas con talio.

El ente acusador informó que esta mujer salió del país luego de lo sucedido y que ya tenía alerta de Interpol por su búsqueda.

Ahora, varios días después de que se conociera la información de la Fiscalía, Guzmán Castro reapareció en una entrevista, asegurando que no tiene nada que ver con las muertes de las niñas y admitiendo que tuvo una relación sentimental con el padre.

“Lo primero que tengo que decir es que siento muchísimo el dolor que pueden estar sintiendo las familias por la pérdida de sus niñas. Yo soy madre y eso debe ser dolor infinito y entiendo que por esa razón quieran encontrar el culpable y usar todos los medios posibles para ello, sin embargo, pues ese culpable no soy yo y eso es lo que estoy buscando probar ahora ante la justicia y con el abogado y con las pruebas que tengo”, dijo la mujer en Focus Noticias.

“La estrategia se nota que era básicamente destruirme completamente antes de cualquier proceso judicial, destruir la imagen y dar una dar una versión que acaba conmigo sin ningún proceso, ninguna garantía de un juicio justo en estos momentos”, agregó.

Por otro lado, admitió que tuvo una relación con Juan de Bedout y negó que haya conocida a la esposa, cuya muerte también relacionan con ella, según varias versiones.

“Yo lo vi cuando quedó viudo, en noviembre, tomamos un café y él me comentó que ella había muerto de cáncer, ella había tenido cáncer en el 2016 o 2017, creo, y le regresó, pero también ese día me dijo que habían tenido un susto, así me lo dijo, porque a principios de año ya había tenido una intoxicación por una sustancia, no estoy completamente segura de sí me nombró esa sustancia talio o si me dijo simplemente que le habían encontrado algo que le había envenenado o le había hecho daño, no estoy segura exactamente que me dijo”, dijo.

Queda esperar si Zulma Guzmán se defenderá en persona de los señalamientos, sea en Colombia o fuera del país.