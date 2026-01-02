El caso contra la empresaria Zulma Guzmán Castro, la empresaria señalada de ser la responsable de la muerte de dos menores de edad con envenenamiento con talio en Bogotá, continúa. Este viernes se llevó a cabo la primera audiencia.

Durante la diligencia, la fiscal encargada del caso dio a conocer que la mujer de 54 años tiene dos pasaportes y que salió del país el 13 de abril del 2025 con rumbo a Argentina.

“Se solicitó mediante el procedimiento de búsqueda selectiva en base de datos la información sobre el pasaporte de la señora Zulma. Se estableció que cuenta con dos pasaportes”, dijo la fiscal en la audiencia.

Su salida el 13 de abril del país significa que se fue de Colombia apenas 10 días después de la muerte de las menores de 13 y 14 años por envenenamiento.

Agregó la delegada de la Fiscalía durante la audiencia que “La información fue borrada de los sistemas, toda la información de la señora Zulma, y no ha sido posible recuperarla por parte de los investigadores”, agregó la fiscal.

Hay que recordar que Guzmán Castro continúa bajo custodia en un hospital de Londres, Inglaterra, con protección de las leyes británicas de salud mental, lo que ha impedido su extradición a Colombia.

Sobre el caso, es importante mencionar que la empresaria tuvo una relación extramatrimonial con el padre de una de las menores fallecidas. Luego de la muerte de la esposa del padre, la mujer quiso mantener la relación y la negación hizo que se ideara un plan para envenenar a la familia, con frambuesas envenenadas con talio.

La Fiscalía también investiga una posible relación con otro caso de envenenamiento con talio que involucraría a Guzmán Castro, en contra de la mamá de una de las niñas fallecidas.

Lo cierto es que la mujer es juzgada por los delitos de homicidio agravado y uso de sustancia tóxica con intención de causar daño.