El proceso que adelanta la justicia colombiana contra Zulma Guzmán Castro, una empresaria de 54 años señalada de estar detrás de la muerte de dos menores en el norte de Bogotá, dio un giro significativo tras la aparición de nuevos elementos probatorios de carácter técnico y documental.

Aunque la mujer permanece hospitalizada en Londres bajo vigilancia médica, tras un presunto intento de suicido en el río Táamesis el pasado 16 de diciembre de 2025, las autoridades en Colombia continúan fortaleciendo el expediente que busca establecer su presunta responsabilidad en los hechos.

Uno de los aspectos que ahora centra la atención de la Fiscalía es una alteración visible en los dedos de Guzmán Castro. De acuerdo con información conocida por el medio El Tiempo, esta condición fue identificada al revisar sus registros de huellas dactilares alojados en la base de datos de la Registraduría Nacional. Para los investigadores, este hallazgo podría ser clave, ya que el químico involucrado en el caso: el talio, tiene efectos corrosivos sobre la piel cuando existe contacto directo y prolongado.

Por otro lado, la fiscal del caso, Elsa Cristina Reyes, ya cuenta con pruebas que ubican a Guzmán Castro como presunta responsable del envío de frambuesas congeladas contaminadas con talio, las cuales habrían llegado el 3 de abril de 2025 a la vivienda de un hombre con quien sostuvo una relación sentimental y que es padre de una de las menores fallecidas.

Según lo conocido por El Tiempo, a este panorama se suma otro elemento que ha despertado inquietud entre las autoridades, la empresaria tendría en su poder dos pasaportes, lo que le habría permitido desplazarse sin mayores obstáculos por varios países tras abandonar Colombia el 13 de abril de 2025, inicialmente con destino a Argentina.

Este aspecto hace parte de las líneas de investigación que actualmente se revisan, mientras avanza el trámite de extradición desde el Reino Unido por vía diplomática. Para evitar dilaciones en el proceso, la Fiscalía le asignó un defensor público y expidió un edicto con el fin de notificarle formalmente su condición de indiciada.

El talio, una sustancia letal y difícil de detectar

El caso ha puesto nuevamente en el centro del debate el uso del talio, un metal pesado que fue retirado del mercado colombiano hace varias décadas debido a su alto nivel de toxicidad. El programa Los Informantes del medio Noticias Caracol, explican que se trata de una sustancia incolora, inodora e insípida, lo que dificulta su detección en alimentos o bebidas.

Según experto en toxicología, el doctor Camilo Uribe, señaló que “todo es tóxico y nada es tóxico, todo depende de la dosis de la concentración y de la vía de administración”.

Antes del fallecimiento de las niñas, la esposa del hombre vinculado sentimentalmente con Guzmán Castro presentó síntomas compatibles con una intoxicación por talio. Aunque logró superar inicialmente ese episodio, tiempo después murió a causa de una enfermedad oncológica preexistente.

El endocrino Julio Portocarrero que trató a la mujer, manifestó que en el momento que diagnostico la presencia del metal. “Le dije: mire, si esto no es una intoxicación por talio, yo no sé qué será”. La mujer se recuperó temporalmente y posteriormente fallecido debido a un tumor cancerígeno, el deterioro inmunológico pudo haber agravado su condición.

Respecto a la posible causa del cáncer, el doctor Portocarrero fue enfático en Los Informantes. “la probabilidad de que el talio haya sido la causa de ese tumor o de ese de ese cáncer es cercana cero”.

Por su parte, Fabio Umar, abogado del padre de una de las niñas fallecidas, manifestó que el vínculo entre su cliente y la hoy detenida en Londres “fue puntual, fue limitada en el tiempo”.

Investigación en curso y expectativa judicial

Finalmente, las autoridades avanzan en la reconstrucción de archivos digitales que, al parecer, Zulma Guzmán eliminó de sus redes sociales antes de ser detenida. Ademas, cobra especial relevancia el análisis forense sobre la “afección general en los dedos”, un elemento que será clave en las próximas audiencias, pues de comprobarse que dicha lesión está asociada al contacto con talio, se consolidaría una evidencia física directa que la vincularía con la manipulación del químico.

Mientras tanto, el proceso sigue abierto y bajo seguimiento permanente. Guzmán continúa internada en un centro médico de Londres bajo custodia, a la espera de que su condición clínica permita avanzar con los trámites de extradición, para enfrentar en Colombia los cargos relacionados con la muerte de las dos niñas y las afectaciones sufridas por otros dos menores que lograron sobrevivir.