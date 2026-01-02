Nequi se ha consolidado como una de las billeteras digitales más usadas en Colombia por su facilidad de uso y la variedad de servicios que ofrece para manejar el dinero desde el celular.

Pero cuando los usuarios viajan al exterior o residen fuera del país, surgen dudas sobre el alcance real de la aplicación y de su tarjeta física.

Aunque la plataforma permite seguir gestionando la cuenta desde otros países, existen limitaciones que conviene conocer antes de viajar para evitar contratiempos financieros.

¿Se puede usar la app de Nequi desde otro país?

De acuerdo con la información oficial del centro de ayuda de Nequi, sí es posible acceder a la cuenta desde el exterior, pero no todas las funciones están habilitadas. Los usuarios pueden: consultar el saldo disponible, enviar dinero a otros usuarios Nequi, recargar la cuenta, crear y administrar Metas y Bolsillos y organizar el dinero dentro de la app.

No obstante, la plataforma aclara que no es posible realizar pagos ni retirar dinero en efectivo desde la app cuando el usuario se encuentra en otro país.

Las políticas internas de la billetera digital establecen que las funciones de pago y retiro están habilitadas únicamente dentro del territorio colombiano. Esto significa que, aunque la cuenta siga activa, el uso operativo de la app se reduce cuando el usuario está en el exterior.

Por esta razón, quienes planean viajar deben considerar métodos alternativos para pagos presenciales o retiros de efectivo durante su estadía fuera del país.

¿La tarjeta Nequi funciona en el exterior?

A diferencia de la aplicación, la tarjeta Nequi Visa sí puede utilizarse internacionalmente. La entidad señala que se trata de una tarjeta débito que permite realizar compras tanto en Colombia como en otros países, de forma física o digital.

Esto implica que los usuarios pueden pagar en establecimientos o plataformas en línea que acepten Visa, independientemente de la moneda del país donde se encuentren.

La tarjeta Nequi puede usarse para pagar en dólares, euros u otras monedas extranjeras. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la conversión de moneda se hace según la tasa aplicada por la franquicia y el sistema financiero.

Algunos comercios pueden cobrar cargos adicionales por pagos internacionales y el valor final puede variar frente a otras alternativas bancarias.

Por ello, se recomienda revisar las condiciones antes de realizar compras frecuentes en el exterior.