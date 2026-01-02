El gremio del servicio doméstico manifestó este viernes su preocupación por el aumento del salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno Petro, el pasado 29 de diciembre.

En ese sentido, la presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Yenny Hurtado, advirtió en entrevista con Mañanas Blu, que la medida podría desencadenar despidos masivos y mayor informalidad.

“El aumento me parece muy chévere, muy bueno, pero debería haber mecanismos que hagan cumplir esas normas. Nadie cumple nada”, afirmó Hurtado.

Según explicó, el costo real de tener una trabajadora del hogar formalmente vinculada es mucho mayor al salario base, haciendo énfasis en que el impacto real va más allá del ingreso mensual, que quedaría en $2.000.000 incluyendo auxilio de transporte.

“Los análisis que hicimos con mis compañeras muestran que el costo puede quedar más o menos en 3 millones 25 mil pesos”, añadió, al incluir seguridad social, prestaciones y demás obligaciones.

La dirigente sindical advirtió que solo quienes tengan altos ingresos podrán asumir el costo del nuevo salario, refiriéndose a los empleadores o dueños de casa que tengan como pagar más de 3 millones de pesos.

Finalmente, narró al medio antes citado que: “Hablé con unas diez patronas y ya dijeron que no van a tener más empleada sino una vez a la semana. Eso es terrible, porque muchas compañeras sobreviven con cuatro o cinco días de trabajo”.