El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó en las últimas horas las nuevas tarifas de cuotas moderadoras y copagos que regirán en Colombia durante este nuevo año.

El ajuste se hará con base en la Unidad de Valor Básico (UVB), cuyo valor se fijó en $12.110 para la vigencia 2026, según resolución del Ministerio de Hacienda.

Tras la expedición de la Circular Externa 048 del 31 de diciembre de 2025, la cartera señaló que la actualización responde a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y busca indexar estos valores sin depender del salario mínimo.

Según la entidad, los pagos que realizan los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) deben ajustarse anualmente con base en la UVB.

Cabe recordar que la Unidad de Valor Básico es un mecanismo creado para reflejar la variación del costo de vida, teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados, y está certificado por el DANE.

En ese sentido, el valor oficial de la UVB para 2026 quedó fijado por el Ministerio de Hacienda en $12.110. Con esta cifra, el Minsalud estipuló las cuotas moderadoras y los copagos, tanto por evento como por año calendario, de la siguiente manera:

Régimen contributivo

Ingresos menores a 2 SMLMV: Cuota moderadora aproximada de $5.000.

Ingresos entre 2 y 5 SMLMV: Cuota moderadora aproximada de $20.100.

Ingresos mayores a 5 SMLMV: Cuota moderadora aproximada de $52.800.

Para este régimen, las cuotas moderadoras continúan aplicándose como un mecanismo de regulación del uso de los servicios de salud, y su valor dependerá del ingreso mensual del afiliado cotizante, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).