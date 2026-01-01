Lo único malo de las vacaciones es que se acaban. Las de Luis Díaz no son la excepción. El extremo guajiro ya emprendió viaje de regreso a Múnich, Alemania, para reintegrarse al Bayern Munich y comenzar el último semestre de la temporada en Europa.

Recargado con el cariño y amor de sus familiares, amigos y compatriotas, el crack colombiano se reportará nuevamente en su club, con el cual comenzó de forma extraordinaria a mediados del año anterior.

Díaz y todos los dirigidos por el técnico belga Vincent Kompany comenzarán el reacondicionamiento físico para retomar la disputa de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Champions.

Bayern jugará el primer partido de 2026 enfrentando al Wolfsburgo el 11 de enero, en el Allianz Arena, a partir de las 11:30 a. m. (hora colombiana). Pero antes encarará un compromiso amistoso el martes 6 de enero frente al RB Salzburgo, de Austria, a las 9:30 a. m. (hora colombiana).

Luchito disfrutó de unos días de descanso muy activos, siempre acompañado de su esposa, Geraldine Ponce, quien se encuentra embarazada, y de sus dos hijas, Roma y Charlotte. El guajiro compartió bastante también con sus hermanos, Roller y Jesús, y sus padres, Luis Manuel ‘Mane’ Díaz y Silenis Marulanda.

Su retorno a territorio europeo se dio en compañía de su señora y sus hijas.

Muchos aficionados y trabajadores del aeropuerto Ernesto Cortissoz lo identificaron al llegar, y durante sus trámites de viaje. Varios le pidieron una foto a Luchito y él aceptó muy amable y humildemente.

Cortesía Luis Díaz con sus dos hijas, Roma y Charlotte. Atrás su esposa Geraldine Ponce.

El extremo de la selección Colombia, que tiene domicilio en Barranquilla, visitó la Ventana de Campeones, monumento dedicado a Junior, estuvo en la fiesta de matrimonio de Gabriel Fuentes, su excompañero en el Barranquilla FC, en el cuadro rojiblanco y en el combinado patrio, entregó juguetes en su natal Barrancas, se divirtió en las playas de Cartagena y vivió la bienvenida al año nuevo con la camiseta de la undécima estrella de los ‘Tiburones’ y cantando que el equipo de sus amores “es tu papá”.

En este primer semestre del año, Lucho Díaz buscará asegurar el título de la Bundesliga, levantar la Copa de Alemania y luchar por la Liga de Campeones. Todo eso antes de encarar con la Selección el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.