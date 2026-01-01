Sigue gozando sus vacaciones y a su familia. Luis Díaz no ha parado disfrutar cada momento en Barranquilla y en los distintos lugares de la Costa Caribe colombiana que ha visitado.

El fin de año no fue la excepción y Luchito gritó, bailó y cantó junto a su esposa, hijos, padres, hermanos y demás familiares para despedir su glorioso 2025 y darle la bienvenida a un prometedor 2026, con varios retos para el Bayern Munich y con Mundial a bordo.

Después de cantar ‘Faltan cinco pa’ las 12’, los abrazos, los deseos con las uvas y todas las tradiciones que envuelve el adiós al viejo año, Díaz, en una especie de hora loca, se puso la camiseta del Junior campeón de Liga 2025 II y se divirtió de lo lindo.

Luciendo con orgullo la casaca gris que se volvió símbolo de la conquista de la undécima estrella rojiblanca, Lucho Díaz, que fue dos veces campeón con los ‘Tiburones’ (2018 II y 2019 I), se mostró orgullos y muy feliz.

🦈👏🏼 El gran Luis Díaz recibió el 2026 con la camiseta de Junior Campeón y cantando el famoso “Junior tu papá”. pic.twitter.com/zv1wmcv5bR — Toque Sports (@ToqueSports) January 1, 2026

En un video que se está haciendo viral en redes, aparece junto a su esposa, Geraldine Ponce; su hermano Roller Díaz, y su padre, Luis Manuel ‘Mane’ Díaz, entonando un tradicional coro de Junior: “Oooh le, le, oooh lalá, Junior tu papá, los demás valen....”.

Todo eso al ritmo de un grupo de millo y su sabor carnavalero. Una escena más de la felicidad y unión familiar con la que Luis Díaz se está recargando en su tierra para después regresar a Alemania a seguir rompiéndola con el Bayern.

El crack guajiro, que el 31 de diciembre debutó como cantante y lanzó una canción con ritmos urbanos que habla de su lucha y surgimiento en el fútbol y en la vida, estuvo en Cartagena disfrutando de sus playas.

También entregó regalos a niños de Barrancas, La Guajira, su pueblo natal, a través de su fundación, que lleva su nombre.

Cortesía Lucho Díaz entregando regalos en Barrancas, La Guajira, su pueblo natal.

Bailó champeta y compartió con varios jugadores como Willer Ditta, Carlos Bacca y Déiber Caicedo, entre otros, en el matrimonio del lateral izquierdo de Fluminense, Gabriel Fuentes, otro histórico de Junior.

Gabriel Fuentes disfrutó su boda por todo lo alto con invitados de lujo



El lateral se casó en Barranquilla y entre sus invitados hubo varios que conocemos.



Luis Díaz, Carlos Bacca, Déiber Caicedo y Willer Ditta acompañaron al samario en este gran momento de su vida. pic.twitter.com/ayeAGX68Jb — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) December 29, 2025

Sus actividades vacacionales las ha alternado con sesiones de entrenamiento para no perder la forma. El beisbolista de Grandes Ligas, Nabil Crismatt Abuchaibe, se encontró con él en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol el pasado martes.

Cortesía Luis Díaz con el beisbolista de Grandes Ligas Nabil Crismatt Abuchaibe.

Así mismo el golfista Ricardo ‘Pipo’ Celia en las playas de Bolívar. Tanto Crismatt como Celia, que también se encuentran de vacaciones con sus familias en Barranquilla, aprovecharon el momento y se sacaron una foto con Luchito.

Cortesía Lucho Díaz con el golfista barranquillero Ricardo ‘Pipo’ Celia.

Los dos deportistas barranquilleros destacaron la sencillez y amabilidad del futbolista guajiro que se instala en la capital del Atlántico cuando no está cumpliendo con sus obligaciones en el fútbol europeo o con la selección Colombia.