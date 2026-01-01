No paran las buenas noticias para el actual campeón del fútbol colombiano. Este 31 de diciembre, antes que finalizara el 2025, Junior fue escogido como el mejor equipo de Colombia en el año.

Así lo dio a conocer el Diario El País, de Uruguay, en su tradicional premiación de los mejores del año. El equipo rojiblanco venció a Santa Fe, que fue el campeón del primer semestre en el país.

Además, como si fuera poco, el entrenador Alfredo Arias fue escogido como el mejor del año en el FPC, superando a Jorge Bava, campeón con los bogotanos a mitad de año.

Estos reconocimientos lo hace el tradicional medio a equipos de todos los países por medio de votaciones. Cabe destacar que en este mismo premio fue escogido el uruguayo Giorgian De Arrascaeta como el nuevo Rey de América.

A su vez, el delantero Hugo Rodallega, la gran figura de Santa Fe en el título de mitad de año, fue seleccionado como el mejor jugador del año en el balompié nacional, mientras que Luisa Agudelo se llevó este reconocimiento en las mujeres.

Así las cosas, siguen las buenas noticias para Junior, que desde este lunes comenzará con su pretemporada de cara a lo que será este 2026, en el que afrontará la Liga, la Superliga y la fase de grupos de la Copa Libertadores.