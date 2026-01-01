Arturo Reyes ya piensa y se ocupa en lo que viene con el Deportivo Pereira. El técnico samario, quien asumirá oficialmente el mando del equipo matecaña a partir del 5 de enero, expresó su ilusión y confianza en el proyecto deportivo que encabezará en la capital risaraldense, una plaza que respeta, valora y en la que asegura ver condiciones para competir.

“Voy a un club muy representativo del país, en una ciudad muy bonita, muy acogedora, con una gran hinchada. Las veces que he ido a jugar allá siempre me he dado cuenta del apoyo de la afición”, manifestó Reyes, en diálogo con EL HERALDO.

El estratega se mostró tranquilo, a pesar de la crisis económica y administrativa de los aurirrojos que ha llevado a la salida de varios jugadores de la plantilla y destacó que, a su juicio, aún hay recurso humano importante para trabajar.

“Creo que hay una nómina de jugadores, independientemente de los que se han ido, con la que todavía se puede hacer algo, junto con los jugadores sub-20 que alcanzaron a jugar los últimos partidos. Creo que allí hay jugadores interesantes, más alguno que podamos nosotros acercar al proyecto del Pereira 2026”, comentó el timonel que salió campeón con Junior en la Liga II 2023.

Reyes, cuya experiencia más reciente como entrenador fue en el Sport Boys del Perú, confía en que sumando a la base actual los jóvenes que dieron un paso al frente en el cierre del semestre anterior y los refuerzos que espera concretar, Pereira podrá armar un plantel competitivo.

“Con ese grupo que se va a presentar el 5 de enero a trabajar, sumándole los jugadores que mostraron que podían estar jugando fútbol profesional con el Pereira en los últimos partidos, más algunos jugadores que nosotros acerquemos a la institución, vamos a poder hacer una nómina competitiva”, ratificó.

No obstante, explicó que la radiografía final del grupo se tendrá cuando pueda evaluar de cerca a la plantilla.

“De todas maneras, la seguridad de quién va a estar y quién no va a estar la vamos a tener en ese primer contacto que exista con el equipo”, añadió.

El entrenador confirmó que no llegará solo y que mantendrá a las piezas de confianza que lo han acompañado en su carrera reciente.

“Estaré en Pereira con el profe Percy Moncada, que ha estado siempre conmigo como preparador físico, y con el profe César Poveda (como asistente técnico), más las personas que son (de planta) de la institución y que vienen trabajando”.