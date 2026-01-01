La efervescencia por Junior no ha bajado. La conquista de la estrella 11 todavía tiene a sus hinchas festejando y sumergidos en la felicidad. En medio de la época navideña y de fin de año, se siguió hablando del equipo rojiblanco por la gloria alcanzada y por los desafíos que vienen.

De entrada, este 2026 les presenta a los ‘Tiburones’ la disputa de un nuevo título, la Superliga, competencia que juegan en una serie de dos partidos los campeones ligueros del año inmediatamente anterior, es decir, Independiente Santa Fe y Junior.

El primer duelo se vivirá en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el jueves 15 de enero, a partir de las 7:30 p. m. El segundo se vivirá el miércoles 21 de enero, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, a las 7:30 p. m.

Este será el último partido en el coloso de la Ciudadela antes de ser sometido a una ampliación de su aforo y a una remodelación general. Junior jugará sus partidos de Liga en el estadio Romelio Martínez y los de Copa Libertadores en el estadio Jaime Morón, de Cartagena.

Para ese primer desafío de 2026, que también comprenderá dos ligas, la Copa Colombia y el más importante torneo continental, Junior puso a la venta la boletería el pasado 25 de diciembre.

Y desde entonces hasta este primero de enero, Junior ha venido un total de 5.800 boletas, según datos de Juan Carlos Murillo, gerente de mercadeo del club.

No es una mala cifra teniendo en cuenta la época en que se empezaron a expender. La idea de la dirigencia y lo que esperan Alfredo Arias y sus jugadores es que ‘el Metro’ vuelva a hacer una caldera como en los últimos partidos del torneo anterior ante Nacional, América y Deportes Tolima, en los que todas las tribunas se llenaron y el aliento fue abrumador para los adversarios.

Seguramente que en los próximos días el ritmo de comercialización aumentará, pero casi 6 mil entradas vendidas hasta ahora es un buen inicio.

Los precios de las boletas para el cotejo inicial entre Junior y Santa Fe son los siguientes: gradería occidental, $150 mil; oriental, $80 mil; sur y norte, $50 mil.

¿Y CUÁNTOS ABONADOS VAN?

Murillo informó que hasta el momento se han vendido 350 abonos para la temporada del primer semestre, los cuales incluyen los 10 partidos de la fase de todos contra todos de la Liga y los tres juegos de Copa Libertadores en Cartagena.

El aforo del estadio Romelio Martínez no supera las 9 mil personas (habrá que ver si se amplía un poco con tribunas móviles) y quienes quieran estar presentes en todos los compromisos del equipo, deberán asegurar su abono.

La idea del club es vender el aforo total del Romelio a través de los abonos, lo cual impediría comercializar boletas sueltas.

Los precios de los abonos son los siguientes: occidental, $1.400.000; oriental, $750 mil; norte, $450 mil.

