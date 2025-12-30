El comportamiento de los precios que enfrentan a diario los hogares colombianos queda reflejado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el principal termómetro del costo de vida en el país. Este indicador, que sigue la evolución de los valores de bienes y servicios esenciales, se convierte cada fin de año en una referencia clave para la planeación económica de familias, empresas y autoridades.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ya tiene definido el cronograma para revelar el informe que consolidará la inflación de todo 2025, un dato esperado por su impacto directo en múltiples decisiones económicas.

La fecha en que se conocerá la inflación anual

Según el calendario técnico del DANE, el IPC se divulga el quinto día hábil de cada mes, incluyendo la variación mensual, el acumulado anual y el comportamiento de los últimos doce meses. Siguiendo este esquema, el balance final de la inflación de 2025 se dará a conocer durante la segunda semana de enero de 2026.

Debido a los festivos de inicio de año, la presentación oficial del informe y el boletín técnico se realizarán el viernes 9 de enero de 2026. Allí se evaluará si el costo de vida logró moderarse tras un año marcado por presiones en varios sectores de la economía.

Así se construye el IPC en Colombia

El cálculo del IPC es el resultado de un proceso estadístico de gran alcance. El DANE realiza seguimiento de precios en 38 ciudades del país, a partir de más de 55.000 fuentes que incluyen comercios locales, plazas de mercado, supermercados y empresas de servicios.

La medición se basa en una canasta de consumo compuesta por:

443 bienes y servicios representativos del gasto de los hogares.

12 grandes grupos, entre ellos alimentos, transporte, salud y educación.

Cuatro niveles de ingresos: hogares pobres, vulnerables, clase media y de mayores ingresos.

Panorama inflacionario al cierre de noviembre

Con corte a noviembre de 2025, la inflación anual se ubicó en 5,30%. Los datos del DANE muestran que los mayores incrementos se registraron en Restaurantes y hoteles (7,65%) y Educación (7,36%), ambos por encima del promedio nacional. En contraste, sectores como Información y comunicación, así como Recreación, presentaron aumentos más moderados.

Este contexto inflacionario ha sido determinante para las decisiones del Banco de la República. Actualmente, la tasa de interés de referencia se mantiene en 9,25%, en un intento por contener la inflación sin frenar el crecimiento económico.

Por qué este dato es clave para 2026

La cifra definitiva del IPC no solo es un indicador estadístico, sino un insumo fundamental para ajustes que impactan directamente el bolsillo de los colombianos, entre ellos:

Arriendos: el aumento anual permitido suele estar ligado a la inflación del año previo.

el aumento anual permitido suele estar ligado a la inflación del año previo. Servicios y educación: servicios públicos y educación aplican reajustes con base en este porcentaje.

servicios públicos y educación aplican reajustes con base en este porcentaje. Planeación del hogar: permite anticipar el encarecimiento de la canasta familiar.

Con la publicación de este informe, el DANE cumple su labor de ofrecer información oficial y transparente, esencial para entender cómo evoluciona el poder adquisitivo en Colombia y qué retos económicos traerá el nuevo año.