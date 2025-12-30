Tras el incremento del salario mínimo para 2026 en Colombia, decretado por el Gobierno de Gustavo Petro, surgieron dudas sobre el valor que recibirán los pensionados que devengan un salario mínimo, tanto en Colpensiones como en los fondos privados, a partir del próximo año.

El salario mínimo legal mensual vigente para 2026 quedó fijado en $1.750.905, tras un incremento del 23 %, según lo establecido en los decretos 1469 y 1470. A este monto se suma el auxilio de transporte, que fue definido en $249.095, para un ingreso total de $2.000.000 mensuales.

Este ajuste tiene un impacto directo sobre una amplia franja de trabajadores. De acuerdo con cifras del Departamento Nacional de Estadística (Dane), para 2025 cerca del 38,1 % de los trabajadores en Colombia percibía entre uno y dos salarios mínimos, lo que explica la expectativa frente a los efectos del nuevo salario mínimo 2026.

Así quedó el ajuste de las pensiones con el salario mínimo 2026

El incremento del salario mínimo también se refleja en las pensiones. Así lo explicó a Blu Radio Diego Felipe Valdivieso Rueda, profesor investigador del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, quien señaló que las pensiones deben ajustarse en el mismo porcentaje del salario mínimo legal anual.

“Incluso pensiones que hoy día son ligeramente superiores al mínimo, pues ninguna pensión puede llegar a quedar por debajo del salario mínimo legal. Así las cosas, este incremento alto puede llevar a que se superen pensiones que estaban por encima del mínimo, y esas deben corregirse para que queden niveladas al mínimo”, indicó Valdivieso.

Este ajuste aplica tanto para los pensionados de Colpensiones como para quienes están afiliados a fondos privados, siempre bajo el principio de que ninguna mesada quede por debajo del salario mínimo vigente.

¿Cuánto recibirá un pensionado que gane el salario mínimo en 2026?

En la práctica, una persona que reciba una pensión equivalente a un salario mínimo en 2026 obtendrá una mesada mensual aproximada de $1.750.905, correspondiente al nuevo salario mínimo legal.

Este valor deberá aplicarse desde el 1 de enero de 2026 para quienes ya estén pensionados y para quienes accedan a su pensión a partir de esa fecha, garantizando que la mesada no sea inferior al salario mínimo 2026.

¿Qué pasa con las pensiones superiores al mínimo?

Para las pensiones que superan el salario mínimo, el ajuste no se da automáticamente con el mismo porcentaje. En el caso de Colpensiones, el incremento se realiza con base en la inflación, manteniendo siempre la garantía del mínimo legal.

“Para el caso de las pensiones que son superiores al mínimo, en el caso de Colpensiones, el ajuste es igual a la inflación, siempre garantizando que la pensión no quede por debajo del salario mínimo”, explicó Valdivieso.