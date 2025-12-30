Luego de que gremios, centrales obreras y Gobierno no lograran un acuerdo frente al incremento del salario mínimo para 2026, el pasado lunes 29 de diciembre el presidente Gustavo Petro confirmó que el salario mínimo con el auxilio de transporte será de 2 millones de pesos, es decir un aumento del 23,7%.

Este incremento del “salario mínimo vital” desató una ola de rechazo en los diferentes sectores políticos y económicos del país, que calificaron la decisión de “irresponsable” y “populista”.

Con este ajuste, desde el 1 de enero de 2026 todos los trabajadores que recibían un salario mínimo por sus labores se verán beneficiados por el aumento, ya que los empleadores no podrán pagar un monto menor al salario mínimo.

Según las cifras reveladas por el jefe de Estado, el aumento se verá reflejado de la siguiente manera:

Salario mínimo 2025: $ 1.423.000 COP + 23.5% (decretado) = $ 1′750.905 COP

Auxilio de transporte 2025: $ 200.000 COP + 23.5% (decretado) = $249.095 COP

Realizando la suma de ambos valores, se completan los $2′000.000 del salario mínimo vital decretado por el Gobierno Petro en las últimas horas.

Este aumento del salario también se verá reflejado en el costo que deberán pagar los empleadores a sus trabajadores por cada hora extra que realicen, ya sea diurna o nocturna.

¿Cuál es el valor de las horas extras, diurnas y nocturnas en 2026?

Según el Código de Trabajo, este porcentaje en los recargos se calcula teniendo en cuenta el tiempo extra que se trabajó, el horario y el día en que se hayan desarrollado las labores, así como otros aspectos.

Para este cálculo se debe conocer cuánto cuesta una hora del trabajo de cada empleado. Además, en 2026 la jornada laboral máxima tendrá una reducción, pasará de oficialmente de 48 a 42 horas semanales. Estas deben deben ser divididas en los seis días laborales de la semana, y multiplicarlas por los 30 días del mes.

Ahora, para conocer el precio de cada hora laboral, se debe dividir el monto del salario mínimo por las horas trabajadas cada mes.

Valor de la hora de trabajo en 2026: $ 1′750.905 COP / 210 = $8.337 COP. Al multiplicar este valor por el recargo de hora extra diurna, que equivale a un 25%, tendría un costo de $10.421 COP aproximadamente.

Respecto a la hora extra nocturna, el porcentaje de recargo actual es de 75 %, y teniendo como base el valor de una hora laboral normal, el aumento de este valor se establecería alrededor de los $14.589 COP.