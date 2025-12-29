El Ministerio de Transporte reiteró el llamado a las empresas de transporte terrestre y aéreo para que respeten el techo tarifario, con el fin de evitar cobros excesivos y proteger la economía de las familias colombianas durante los desplazamientos de fin e inicio de año.

La advertencia se da en un contexto de alta demanda en todos los modos de transporte.

“Las empresas que se autorregulen, cumplan la norma y garanticen transparencia al usuario contarán con el respaldo e incentivos del Gobierno Nacional”, pidió la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

“No es posible que un tiquete a Cartagena cueste lo mismo que uno a Miami”, agregó.

De acuerdo con la cartera, entre el 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, se estima la movilización de más de 2,3 millones de pasajeros desde las terminales terrestres del país, mientras que por vía aérea, entre el 19 de diciembre y el 5 de enero, se proyecta el desplazamiento de más de 3,2 millones de viajeros, consolidando esta temporada como una de las más exigentes para el sistema de transporte nacional.

A esta presión se suma el intenso flujo vehicular en las carreteras. Solo entre el 1 y el 28 de diciembre de 2025, más de 25,4 millones de vehículos transitaron por los peajes del país, una cifra superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior, lo que evidencia un incremento significativo del tránsito y mayores riesgos para los usuarios.

El Ministerio recordó que el techo tarifario establece el valor máximo que pueden cobrar las empresas por los servicios de transporte, incluso en temporadas de alta demanda, y advirtió que el incumplimiento de esta medida puede derivar en sanciones administrativas.

“Estamos frente a una de las temporadas de mayor movilidad del año. Millones de pasajeros y vehículos se están desplazando por tierra, aire y carretera, y desde el Ministerio de Transporte estamos preparados para acompañar esta operación y proteger la vida y los derechos de los usuarios”, concluyó la ministta.