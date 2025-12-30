El Gobierno Petro anunció este lunes 29 de diciembre un aumento histórico del 23 % del salario mínimo, que fue fijado para 2026 en dos millones de pesos (unos 535 dólares) incluido el subsidio de transporte.

El mandatario dijo en una alocución: “Pasamos a un salario mínimo vital familiar de 1.746.882 pesos (unos 468 dólares), que implica un crecimiento respecto a este año, que aún no termina, de 22,7 %”, a lo que se suman cerca de 250.000 pesos (unos 67 dólares) de subsidio de transporte, lo que da dos millones de pesos.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo redondeó las cifras y señaló que “el salario mínimo para 2026” será de 1.750.905 pesos y el subsidio de 249.095 pesos, los que da exactos dos millones de pesos.

Según Petro, “el incremento se calculó no solo con base en indicadores como inflación y productividad, sino en otros que permitieron un aumento más justo y con los que se garantizarán mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias”.

“Con estas medidas pensamos disminuir desigualdad”, manifestó el presidente, quien reconoció que “habrá una presión sobre los precios”, pero señaló que, según el economista italiano Piero Sraffa, “la inflación es una lucha por la democratización de la riqueza”.

El aumento del 23,7 % del salario mínimo, incluido el auxilio de transporte, fue fijado de manera unilateral por el Gobierno luego de que fracasaran las negociaciones tripartitas con representantes de los empresarios y de los sindicatos.

“De ahora en adelante que Colombia hable no solo de salario mínimo, sino de un salario mínimo vital familiar, y así hicimos las cuentas”, subrayó Petro, quien mencionó incluso la Encíclica ‘Rerum Novarum’, promulgada en 1891 por el papa León XIII.

Colombia es el país que más subió el salario mínimo para 2026 en América Latina

Con esta cifra, Colombia se posiciona entre los países con mejores salarios mínimos de la región, superando a Ecuador, Guatemala y Bolivia, y quedando por debajo únicamente de Costa Rica, México, Uruguay y Chile en términos de ingreso mínimo en dólares.

A nivel regional, este aumento del salario mínimo en Colombia destaca por su gran porcentaje frente a otros ajustes recientes en Latinoamérica, donde la mayoría de los países ha aplicado incrementos más moderados. Aunque algunos países cuentan con salarios mínimos más altos en términos absolutos, el salto porcentual dado por el gobierno Petro para 2026 es de los más significativos del continente en el último año.

Con el aumento del 23,7 % del salario mínimo, Colombia se ubica en el puesto quito como el país con salario mínimo más alto en Latinoamérica

