Los trabajadores colombianos estaban a la expectativa del aumento del salario mínimo para 2026 que al no llegar a acuerdos con los representantes de los sectores productivos y centrales obreras, el Gobierno decidió decretarlo y el anuncio se hizo este lunes 29 de diciembre.

En una alocución presidencial, el presidente Gustavo Petro junto a Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, anunciaron el incremento salarial el cual quedó en $1.750.905 y el subsidio de transporte $249.095, es decir, que el salario mínimo quedó fijado en $2.000.000 de pesos.

El mandatario aseguró que el salario tuvo un crecimiento del 22,7 % respecto al del 2025 y un aumento real del 18,7 % que, afirmó, dignificará la vida de los asalariados del país. Para esto se tomó en cuenta distintas cifras como el crecimiento del 2,7 % del Producto Interno Bruto, que en el último trimestre se disparó a 3,6 %. Asimismo, la tasa de desempleo que a sido la más baja del siglo, con 8,2 %, y la inflación que se sitúa en 5,5 %.

Dicha alza superó las expectativas del mismo Gobierno que llegó a la mesa de concertación con la propuesta del 16 %, mientras que los gremios pedían el 7,21 %.

Los expertos tensaron mucho más la cuerda luego de exigirle al Gobierno que evitara tomar decisiones con fines populistas y que –a corto plazo– ocasionen una serie de riesgos por aumento desbordado. Sin embargo, el Ejecutivo afirmó que la decisión de alinea con lo demandado por la Organización Internacional del Trabajo que insta a los gobiernos por un salario mínimo vital.

Así las cosas el salario mínimo de $2.000.000 de pesos empezará a regir a partir del 1 de enero de 2026, es decir el próximo jueves.

Así pues, este anuncio del Gobierno nacional, celebrado por las centrales obreras, se sumará a la reducción de la jornada laboral que será de 42 horas semanales a partir del 15 de julio, implementando la reducción gradual de la Ley 2101 de 2021, sin afectar el aumento del salario.

Además, desde el 1 de julio de 2026, el recargo por trabajar los dominicales y festivos subirá al 90 %, y al 100 % en 2027, con derecho a un día compensatorio remunerado.­ El incumplimiento de obligaciones en la normativa por parte de empleadores podrá acarrear multas de hasta 5.000 salarios mínimos.