Una familia de Cali se convirtió en tendencia en redes sociales luego de llevar el tradicional agüero de Año Nuevo a otro nivel, al recrear un viaje aéreo con un avión de cartón durante la noche del 1 de enero.

Este será el mes con más festivos en Colombia para el 2026

Superluna y lluvia de meteoros Cuadrántidas: cuándo verlas en enero 2026

Así puede mejorar el “guayabo” después de las fiestas de Año Nuevo, según la IA

En lugar de salir con una maleta, como es la costumbre, los integrantes de esta familia decidieron simular un vuelo completo dentro de su conjunto residencial, utilizando un avión de papel decorado con el nombre de Avianca.

El momento fue grabado y compartido en TikTok a través de la cuenta @ne230_, acompañado del mensaje: “Colombia es mucho ambiente para perderse un Año Nuevo”.

TikTok ne230_ Familia caleña simuló un viaje para el 2026

Obviamente el video no tardó en viralizarse y llamó la atención de miles de usuarios, pero lo más sorprendente fue la reacción de la aerolínea. Avianca respondió públicamente manifestando que estaba buscando a la “tripulación” de ese avión artesanal, pues quería convertir ese simbólico deseo en una experiencia real.

“Este avión ya le está dando la vuelta al mundo y nosotros estamos buscando a su tripulación. Los invitó a presentarse el próximo 6 de enero en el aeropuerto de Cali, con una sola condición, llevar el avión de cartón y, por supuesto, muchas ganas de volar”, escribió la aerolínea.

La familia no dudó en aceptar el desafío y respondió emocionada en redes sociales, confirmando su asistencia al aeropuerto con el avión listo para despegar y agradeciendo el gesto de la aerolínea.

Los usuarios comentaron la publicación y algunos les señalaron que por favor documentaran todo el viaje para verlo en las redes sociales.