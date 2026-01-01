Después de las celebraciones de Año Nuevo, muchas personas despiertan con dolor de cabeza, náuseas, cansancio y malestar general, por pasarse de unos “traguitos”.

Y cómo no, si celebra el venidero año. Pero tranquilo porque estos síntomas, conocidos como “guayabo”, aparecen cuando el cuerpo procesa el exceso de alcohol y se deshidrata.

Es importante dejar claro que no existe una cura milagrosa, pero sí hay formas simples y efectivas de aliviar el “guayabo” y ayudar al cuerpo a recuperarse más rápido.

Le preguntamos a la inteligencia artificial qué es lo mejor para mejorar sus síntomas y esto nos respondió.

Hidratación, el primer paso para mejorar el “guayabo”

El alcohol provoca deshidratación, por eso tomar líquidos es fundamental. Se recomienda beber: agua natural en pequeños sorbos, bebidas con electrolitos, caldos o sopas suaves, evitar más alcohol es clave, ya que solo prolonga el malestar y comer ligero ayuda al cuerpo.

Aunque no haya mucho apetito, comer algo ligero puede marcar la diferencia. Algunos alimentos recomendados son frutas como banano, papaya o sandía; huevos, por su contenido de proteínas, pan, arroz o avena. Estos alimentos ayudan a recuperar energía y a estabilizar el estómago.

Pexels Alimentos que ayudan a pasar el guayabo después de beber licor

Descanso para mejorar el “guayabo”

El cuerpo necesita tiempo para recuperarse. Dormir un poco más y evitar esfuerzos físicos intensos ayuda a reducir el cansancio y el dolor de cabeza. Si es posible, descansar en un lugar tranquilo acelera la mejoría.

Analgésicos con precaución para mejorar el “guayabo”

Medicamentos como el acetaminofén pueden ayudar a aliviar el dolor de cabeza, pero deben tomarse con moderación y nunca en exceso, ya que el hígado aún está procesando el alcohol. Evitar automedicarse en exceso es importante.

Evitar bebidas irritantes para el “guayabo”

Durante el guayabo es mejor no consumir café ni bebidas energizantes, ya que pueden aumentar la deshidratación y la irritación del estómago. También se recomienda evitar comidas muy grasosas o picantes.

Pero, los profesionales indican que si los síntomas son muy intensos, persisten por más de 24 horas o aparecen vómitos constantes, confusión o dolor fuerte en el pecho, es importante buscar atención médica.

Consejos para evitar un guayabo fuerte