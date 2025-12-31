Por la mente de nadie pasó, ni siquiera de los hermanos Duffer, que una historia nacida como un homenaje a la cultura popular de los años 80 y enmarcada en un pueblo ficticio en Indiana, Estados Unidos, se convertiría en uno de los fenómenos televisivos del siglo XXI. Stranger Things, estrenada en Netflix hace casi una década, se despide esta noche con la emisión de su último capítulo a las 8:00 p. m.

A lo largo de 5 temporadas, 42 episodios y más de 2,500 minutos, Stranger Things ha acumulado más de 1,200 millones de reproducciones en Netflix hasta la fecha.

Para este punto, la temporada, que está en marcada en el otoño de 1987, mostrará la pelea final contra Vecna, el acérrimo enemigo de los protagonistas.

Se espera mucha acción a lo largo de los 125 minutos que durará el desenlace de El Final. El cocreador Matt Duffer dijo que la pandilla de Hawkins está poniendo en marcha un “plan complejo” para salvar su pueblo. Tendrán que descender al Abismo para encontrar a los niños secuestrados por Vecna, fusionando ambos mundos. Ah, y además colocar una bomba para borrar el Abismo, al Azotamentes y a todos los monstruos de Vecna.

“En el episodio 7 pudimos, de alguna manera, dejar todo dispuesto antes de lanzarnos al final”, dice Duffer. “Cuando llegas al episodio 8, no tenemos que perder tiempo explicando nada. Podemos entrar de lleno”.

De cara al último episodio, “una sensación de temor o incertidumbre… lo impregna todo”, dice el cocreador Ross Duffer. “Hay una mirada y un momento entre Eleven y Kali en el que parece que Eleven ha aceptado el plan de Kali de quedarse en el Mundo del Revés cuando explote. Así que, incluso si logran tener éxito, queda un gran signo de interrogación sobre lo que va a pasar con Eleven”.

COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025 STRANGER THINGS: SEASON 5. (L to R) Joe Keery as Steve Harrington, Caleb McLaughlin as Lucas Sinclair, Gaten Matarazzo as Dustin Henderson, Natalia Dyer as Nancy Wheeler, and Charlie Heaton as Jonathan Byers in Stranger Things: Season 5. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2025

Dos volúmenes y la polémica

Esta temporada final, que se estrenó en tres partes con dos volúmenes lanzados el 26 de noviembre y el 25 de diciembre, no ha estado exenta de la polémica, especialmente con el episodio 7.

Este capítulo, que hasta el cierre de esta edición tiene una calificación de 5.4 estrellas de 10 en la web especializada IMDb, ha sido el peor recibido por la audiencia, debido a su calidad aunque algunos analistas han apuntado a que puede deberse a que en este episodio Will Byers, uno de sus protagonistas, revela abiertamente que es homosexual.

Otro de los puntos polémicos ha sido el cambio físico de Millie Bobby Brown, quien abiertamente respondió a estos comentarios explicando que “estuve deprimida tres o cuatro días, lloraba a diario”.

En ese sentido, detalló que “la gente actúa como si debiera quedarme congelada en el tiempo” debido a que cuando se grabó la primera temporada únicamente tenía 11 años.

COURTESY OF NETFLIX/Courtesy of Netflix/Netflix © 2025 STRANGER THINGS: SEASON 5. (L to R) Caleb McLaughlin as Lucas Sinclair, Natalia Dyer as Nancy Wheeler, Gaten Matarazzo as Dustin Henderson, Joe Keery as Steve Harrington, Charlie Heaton as Jonathan Byers, Finn Wolfhard as Mike Wheeler, Noah Schnapp as Will Byers, and Maya Hawke as Robin Buckley in Stranger Things: Season 5. Cr. Courtesy of Netflix/Netflix © 2025

El impacto de la serie

Detrás de cámaras, miles de personas ayudaron a dar vida al mundo de Hawkins (y al Upside Down). Durante cinco temporadas, Stranger Things creó más de 8,000 empleos de producción en todo Estados Unidos y ha contribuido con más de 1,400 millones de dólares al PIB estadounidense.

En Georgia, donde se rodaron principalmente las cinco temporadas de la serie, esta generó más de 650 millones de dólares para el PIB del estado y dio trabajo a más de 2,000 proveedores que contribuyeron a la serie. California ocupó el segundo lugar en cuanto a contribución a nivel estatal, con más de 500 millones de dólares para el PIB del estado.

