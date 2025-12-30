Con la participación de familias, niños, jóvenes y adultos, el primer Gran Bazar Literario ofreció una jornada que integró lectura, creación artística, talleres familiares, cine, trueques y entrega gratuita de libros, promoviendo la cultura como un plan cotidiano para las familias atlanticenses.

Organizado por la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, el evento convirtió a la Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar en un vibrante espacio de literatura, arte y artesanías, reafirmando su papel como punto de encuentro cultural del departamento.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de una programación diversa que incluyó intercambio y venta de publicaciones, lecturas de poesía, muestras de creación artística en vivo, diseño, artesanías y la participación de instituciones culturales aliadas como la Biblioteca Hindenburg y el Museo de Arte Moderno, que se sumaron con actividades y oferta editorial.

Además, se realizaron actividades de cine y talleres familiares, junto a un espacio audiovisual en la entrada de la biblioteca donde se proyectaron cortometrajes de cine ecológico dirigidos al público infantil y adulto. Como parte de la agenda navideña, se llevó a cabo la tradicional Novena de Navidad, integrando literatura con expresiones culturales propias de esta época.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, destacó que desde la administración departamental se fortalece de manera permanente la preservación y promoción de la cultura mediante encuentros, programas y espacios que acercan a los atlanticenses a sus tradiciones, saberes y expresiones artísticas.

“Estas iniciativas nos permiten que la ciudadanía esté de frente a la cultura y al patrimonio del Atlántico, reconociéndolos como parte fundamental de nuestra identidad y como un derecho para el disfrute, el encuentro ciudadano y la construcción colectiva del territorio. Además, seguimos abriendo espacios para el arte, la lectura y la creación, pensados como escenarios de aprendizaje, encuentro y disfrute para todas las generaciones”, expresó el mandatario.

Espacio para la cultura

El director de la Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar, Diego Monsalve, destacó que el Gran Bazar Literario permitió fortalecer el vínculo de la comunidad con este espacio cultural, promoviendo su apropiación como un lugar abierto y permanente para la lectura y la creación.

“Este Gran Bazar Literario tuvo como objetivo integrar a las familias del Atlántico en torno a la biblioteca, para que se apropien de este espacio, reconozcan este patrimonio educativo y cultural de la Nación y lo sientan como un punto de encuentro para la lectura, el arte y la creación. Queremos que la biblioteca sea conocida, visitada y vivida; que la ciudadanía descubra cada uno de sus servicios gratuitos y su agenda cultural permanente”, agregó el director.

José David Cortissoz, gestor cultural y coordinador del evento, destacó el trabajo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio por la realización del primer Gran Bazar Literario en este espacio, que ofreció a la ciudadanía una experiencia cultural gratuita y diversa. Explicó que para hacer realidad el bazar fue clave el trabajo conjunto de cerca de 120 personas.

Voces que inspiran

Álvaro Suescún, gestor cultural y director de la revista La Lira, destacó la importancia del bazar literario como un espacio fundamental para la promoción de la lectura y el fortalecimiento del sector editorial.

Tatiana Guardiola, escritora de Santo Tomás, expresó su emoción por la diversidad y calidad de las obras presentes.

Cindy Guerrero, artesana de bisutería, afirmó que fue un privilegio participar: “Este encuentro nos permitió a las personas con discapacidad vivir la inclusión y mostrar que, con actitud y dedicación, también podemos alcanzar grandes logros”.