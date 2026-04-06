Mediante un proceso de votación en el que participaron distintos agentes de la industria, fueron elegidos los nuevos representantes del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC) para el periodo 2026 – 2028.

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Este consejo es uno de los espacios más importantes para el desarrollo del cine en el país ya que, como máximo órgano de decisión del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), el CNACC define el uso de estos recursos, sus convocatorias, modalidades, montos y todo lo relacionado con este fondo que es administrado por Proimágenes Colombia.

“El CNACC es uno de los escenarios de participación más eficientes de la cultura en Colombia, porque permite el diálogo constante entre el sector, el Gobierno y la institucionalidad”, señaló Diana Díaz Soto, directora de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos (DACMI) del Ministerio de las Culturas.

Los nuevos representantes llegan con propuestas enfocadas en fortalecer el sector desde distintos frentes. Entre ellas se destacan el fortalecimiento de la circulación del cine colombiano; la sostenibilidad de la exhibición y el acceso a una oferta diversa de contenidos; la actualización de la Ley 814 y el fortalecimiento del diálogo sectorial y la participación regional; la consolidación de procesos en las convocatorias del FDC; y la preservación del patrimonio.

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Los representantes elegidos para este periodo son:

Representante de directores, Marcela del Pilar Aguilar Pardo, antropóloga y gestora cultural con experiencia en documental, cineclubes y circulación de cine independiente, así como en procesos de mediación y formación de públicos.

Representante de distribuidores, Carolina Torres Duque, con más de 15 años de trayectoria en exhibición, programación y adquisiciones, y experiencia en instituciones como Cinema Comfama y el Centro Audiovisual Medellín.

Representante de exhibidores, Gustavo Adolfo Palacio Correa, abogado experto en propiedad intelectual y presidente ejecutivo de ACOCINE, con trayectoria en entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio y la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

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Representante de productores, Alina Hleap Borrero, con más de 30 años de experiencia en la producción cinematográfica y participación en reconocidas películas colombianas, además de liderar procesos de formación y desarrollo de proyectos.

Representante del sector artístico, Sasha Quintero Carbonell, gestora cultural y productora con amplia trayectoria en entidades como el Ministerio de Cultura, Idartes, la Cinemateca de Bogotá y Proimágenes Colombia.

Representante del sector técnico, Carlos Alberto Rincón, sonidista con más de 20 años de experiencia en cine, documental y ficción, con trayectoria en el trabajo técnico de rodajes.

Representante de los Consejos de Cine, Jorge Hernán Duque Llano, consejero, productor y estratega legal con experiencia en procesos regionales y en la articulación de políticas culturales.

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El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía - CNACC se creó por la Ley 814 de 2003, Ley de Cine, y sus representantes se eligen cada dos años a través de un proceso público, transparente y participativo, de acuerdo con las normas que reglamentan su composición y funcionamiento.