Parece que fue ayer cuando vimos por primera vez a cuatro niños jugando Calabozos y Dragones en un sótano ochentero, mientras una niña rapada y asustada robaba waffles en un supermercado. Pero el calendario no perdona. Desde el estreno de Stranger Things en julio de 2016 hasta su final, ha pasado una década entera. Aquellos actores que conocimos con voces agudas y caras de asombro ya no existen. Hoy son adultos que superan los 20 años, tienen empresas, carreras musicales y más.

Millie Bobby Brown

Cortesía Netflix Millie, a sus 21 años, también ya es productora ejecutiva.

Tenía apenas 12 años cuando el mundo la conoció como Eleven. Era, sin duda, la interpretación más compleja del grupo pues debía transmitir todo sin apenas hablar. Millie fue la que despegó con mayor velocidad. Se convirtió en productora ejecutiva con la saga de Enola Holmes y protagonizó éxitos masivos como Damsel. Además, lanzó su línea de belleza Florence by Mills, asegurando su futuro financiero lejos de las cámaras. En lo personal, sorprendió a todos al comprometerse y casarse joven con Jake Bongiovi, con quien adoptó a una bebé.

Finn Wolfhard

Cortesía Netflix Finn Wolfhard a sus 23 años ya debutó como director.

Finn tenía 13 años cuando se puso en la piel de Mike Wheeler. De todo el grupo, él tomó la ruta más “alternativa”. Mientras otros buscaban el estrellato pop, Wolfhard se inclinó por el cine de terror (hizo las nuevas versiones de It) y la franquicia de Los Cazafantasmas. Pero su verdadera pasión siempre estuvo en los acordes. Primero con su banda Calpurnia y luego con The Aubreys, Finn demostró que no estaba jugando a ser músico; lo era de verdad. También debutó como director con la película Hell of a Summer.

Noah Schnapp

Cortesía Netflix Noah Schnapp ahora tiene 21 años.

El pequeño Will Byers, que pasó la primera temporada desaparecido, tenía solo 11 años al inicio. Fue el más joven del elenco y al que vimos crecer de forma más drástica frente a la pantalla.

Su trayectoria tomó un giro interesante fuera de la actuación. Aunque participó en películas como Hubie Halloween y The Tutor, Noah se enfocó en sus estudios universitarios en la Ivy League (Universidad de Pensilvania) y en el emprendimiento con su marca de snacks sostenibles, TBH.

Caleb McLaughlin

Cortesía Netflix Caleb, a sus 24 años, sigue en la actuación y la música.

Caleb era el mayor del grupo original, con 14 años al comenzar la serie. Venía de Broadway (fue Simba en El Rey León) y esa formación teatral se nota. McLaughlin ha luchado por no ser encasillado. Su papel en Concrete Cowboy junto a Idris Elba demostró que tiene rango dramático serio para el cine de acción y drama urbano.

Gaten Matarazzo

Cortesía Netflix Gaten volvió al teatro para seguir su carrera a los 23 años.

El carismático Dustin Henderson, interpretado por Gaten a los 13 años, se ganó al público de inmediato. Gaten utilizó su fama para visibilizar la displasia cleidocraneal, la condición genética que comparte con su personaje.

A diferencia de sus compañeros que corrieron hacia Hollywood, Gaten corrió de vuelta a su primer amor, el teatro. Ha tenido un éxito rotundo en Broadway, participando en montajes de alto nivel como Sweeney Todd y Dear Evan Hansen.

Gaten siempre mantuvo los pies en la tierra. Incluso, en los periodos de descanso de la serie, llegó a trabajar en un restaurante en Nueva Jersey porque quería mantener una rutina normal.