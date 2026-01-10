Las películas ‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro, ‘Weapons’, de Zach Cregger y ‘F1’ de Joseph Kosinski se encuentran entre las películas nominadas a los premios PGA, que otorgan el Sindicato de Productores de Hollywood, informó la organización.

Las cintas buscarán alzarse con el premio Darryl F. Zanuck al mejor productor de películas cinematográficas junto a los títulos ‘Bugonia’, de Yorgos Lanthimos; ‘Hamnet’, de Chloé Zhao; ‘One Battle After Another’, de Paul Thomas Anderson; ‘Sentimental Value’, de Joachim Trier; ‘Sinners’, de Ryan Coogler y ‘Train Dreams’, de Clint Bentley.

Este premio suele ser uno de los indicadores más sólidos en la carrera al Óscar en el apartado de mejor película. De acuerdo con el medio especializado Variety, 17 de los últimos 22 ganadores del Zanuck han ganado el premio a la mejor película en los Premios de la Academia.

El premio al mejor productor de películas animadas para cine lo disputarán el fenómeno coreano ‘Kpop Demon Hunters’, el anime ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle ‘,’The Bad Guys 2′, ‘Elio’ y ‘Zootopia 2’.

En el ámbito televisivo, ‘Andor’, ‘The Diplomat’, ‘The Pitt’, ‘Pluribus’, ‘Severance’ y de ‘The White Lotus’ recibieron una nominación al premio Norman Felton al mejor productor de series dramáticas de televisión.

Mientas que la categoría de comedia, el premio Danny Thomas, contempla a las producciones de ‘The Bear’, ‘Hacks’, ‘Only Murders in the Building’, ‘The Studio’ y ‘South Park’.

Las miniseries ‘Adolescence’, ‘Black Mirror’, ‘Black Rabbit’, ‘Dying for Sex’ y ‘The Beast in Me’ compiten por el galardón David L. Wolper y el premio al mejor productor de televisión de no ficción se disputará entre ‘aka Charlie Sheen’, ‘Billy Joel: And So It Goes’, ‘Mr. Scorsese’, ‘Pee-wee as Himself’ y ‘SNL50: Beyond Saturday Night’.

Los ganadores de la 37ª edición premios PGA se conocerán el 28 de febrero en una ceremonia que se llevará a cabo en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles.