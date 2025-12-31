Mientras en Colombia se viven las últimas horas del 31 de diciembre de 2025, en varias regiones del planeta el Año Nuevo 2026 ya es una realidad. Esto se debe a los distintos horarios establecidos a lo largo del globo, que hacen que el cambio de año ocurra de forma escalonada desde el este hacia el oeste.

Los primeros en recibir el 2026 fueron los territorios del Pacífico. El pequeño país insular de Kiribati, especialmente la isla Kiritimati conocida también como ‘la isla de la Navidad’, fue el primero en dar la bienvenida al 1 de enero de 2026.

Por otro lado, otros países y territorios del Pacífico celebraron el inicio del nuevo año, entre ellos:

Samoa y Tonga

Nueva Zelanda (incluidas las Islas Chatham)

Fiyi, Tuvalu, Nauru, Vanuatu e Islas Salomón

Australia (principalmente la costa este)

Papúa Nueva Guinea y partes de Micronesia

Todos ellos se sumaron temprano a las celebraciones del Año Nuevo horas antes de que gran parte de Asia, Europa y el continente americano lo hiciera.

Además de las fiestas tradicionales con fuegos artificiales y eventos públicos, las grandes ciudades de Oceanía también tuvieron momentos emblemáticos: en Sídney (Australia) se realizaron espectaculares exhibiciones sobre el puerto, mientras que en Nueva Zelanda las Islas Chatham rindieron homenaje al nuevo año antes que su territorio continental.

Samoa and New Zealand have officially entered 2026. Samoa is known for its strong cultural traditions, while New Zealand is one of the Pacific’s most developed economies. #NewYear2026 #Cameroon #MMINews pic.twitter.com/vVrVzTPwhh — Hamdan News (@HamdanWahe57839) December 31, 2025

El 2026 también comenzó en China, Malasia y Taiwán, donde ciudades como Hong Kong, Kuala Lumpur y Taipéi celebraron con impresionantes fuegos artificiales que iluminaron el cielo, dejando imágenes que rápidamente dieron la vuelta al mundo.