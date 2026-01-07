Para la reconocida astróloga venezolana Mia Pineda, conocida como Mia Astral, el 2025 que acaba de concluir fue apenas una antesala de lo que está por venir. En sus palabras, se trató de un período de prueba, marcado por cierres y por la necesidad de adaptarse a los cambios. Por eso, asegura que el 2026 se presenta con una vibración completamente distinta: mayor lucidez, más honestidad y oportunidades renovadas, siempre y cuando estemos dispuestos a percibirlas y aprovecharlas.

Estas reflexiones las compartió en el pódcast En defensa propia, conducido por Ericka de la Vega. A través de sus redes sociales y de su plataforma de membresía miastral.com, Mia Astral ha reiterado que los movimientos planetarios que se activan este año representan un punto de quiebre en asuntos relacionados con el propósito de vida, la identidad, la autoestima, el liderazgo y la proyección a futuro.

Aunque la astrología es considerada una pseudociencia, sus interpretaciones se basan en el análisis de los tránsitos planetarios, que en 2026 traen configuraciones poco habituales, como el ingreso de Júpiter en Leo, el paso de Neptuno y Saturno a Aries y la transición definitiva de Urano a Géminis.

Desde una perspectiva similar, el astrólogo humanista español José Millán, especialista en astrología mundana enfocada en fenómenos colectivos y globales, afirma que el 2026 marcará un verdadero reinicio. Aclara que no se trata de una crisis comparable a la de 2008 ni a la de 2020, sino de algo mucho más profundo. Así lo explica en su video de YouTube La astrología del 2026: el año del reinicio, que supera las 275.000 reproducciones.

Millán señala que este carácter de reinicio se debe a que tres planetas transpersonales Urano, Neptuno y Plutón, junto con Saturno y Júpiter, cambiarán de signo, un fenómeno que históricamente señala nuevos ciclos. A esto se suma una fuerte presencia de energía de fuego, asociada al inicio, la creación, la vitalidad y la manifestación.

Según el astrólogo, no será un año tranquilo ni contemplativo, sino uno de los más dinámicos y exigentes, en el que no bastarán pequeños ajustes: será necesario replantearlo todo desde cero. Para Millán, el 2026 puede resumirse como el inicio de transformaciones sociales profundas, colectivas y urgentes que modificarán nuestra manera de pensar, comunicarnos, relacionarnos y percibir la realidad.

En sintonía con esta visión, la astróloga colombiana Sara Rivera asegura que el año comienza con una frecuencia muy distinta. Afirma que atravesamos procesos de cambio intenso y que se nos exigirá coherencia entre lo que pensamos, decidimos y hacemos. Para ella, el 2026 ofrece la posibilidad real de empezar de nuevo, siempre que se suelten las expectativas ajenas, el miedo al qué dirán y se elija vivir desde la autenticidad.

Esta mirada no se limita al ámbito hispanohablante. La astróloga británica Pam Gregory, con más de 40 años de trayectoria, coincide en que el 2026 será radicalmente diferente al 2025. Según explica en su canal de YouTube, la humanidad entra en una etapa completamente nueva, caracterizada por un ritmo acelerado que no se detendrá en el corto plazo. Por ello, recomienda cultivar prácticas diarias que ayuden a mantenerse presente y en calma frente a una aceleración marcada por la tecnología, como la meditación, el yoga, la respiración consciente o cualquier actividad espiritual que conecte con el aquí y el ahora.

¿Qué dice la astrología china?

Desde la perspectiva del horóscopo chino, el inicio del nuevo ciclo aún no ha comenzado oficialmente, ya que el Año Nuevo se celebrará el 17 de febrero de 2026. No obstante, los especialistas coinciden en que será un período intenso y transformador. Se tratará del Año del Caballo de Fuego, que regirá hasta el 6 de febrero de 2027.

La astróloga argentina Ludovica Squirru Dari, una de las principales referentes de la astrología china en América Latina, describe al Caballo de Fuego como el signo más apasionado, libre e indomable del zodíaco chino. En declaraciones al diario El Clarín, explicó que este ciclo obligará a adaptarse a nuevos paradigmas, valores, conflictos, enfermedades y transformaciones climáticas, y que será necesario aprender a manejar la energía desafiante de este signo.

Squirru advierte que lo que viene tiene un tinte casi de ciencia ficción: la expansión de la inteligencia artificial, la manipulación de la realidad y un clima generalizado de desconfianza a nivel global. Al igual que en la astrología occidental, la experta destaca que será un año de grandes cambios y de asumir riesgos calculados, tanto en el plano personal como profesional.

La astróloga acaba de publicar el libro Horóscopo Chino 2026: Caballo de Fuego (Ediciones B), donde describe a este signo como creativo, noble y enérgico, pero también impredecible y temperamental. Impulsado por el elemento fuego, el Caballo traerá sacudidas, retos y revoluciones que impactarán a toda la humanidad.