La tragedia ocurrida en un bar de Crans-Montana en la celebración de Año Nuevo dejó una huella profunda en los ciudadanos en suiza.

Aunque el incendio no se produjo en las pistas de esquí, su impacto se extendió por toda la localidad y alcanzó a residentes, turistas y trabajadores del sector turístico.

En señal de duelo y solidaridad, miembros de la comunidad del esquí protagonizaron un acto simbólico que rápidamente se volvió viral. Decenas de esquiadores se reunieron en las pistas y formaron un gran corazón humano, captado desde el aire por un dron, como homenaje a las víctimas del incendio y a los servicios de emergencia que atendieron la tragedia.

El gesto fue difundido a través de Instagram por la oficina de turismo de Crans-Montana. Las imágenes muestran a los participantes detenidos sobre la nieve, alineados con precisión, para formar un corazón.

El punto donde ocurrió la tragedia se ha convertido en un punto en donde los vecinos y visitantes han dejado flores, velas y mensajes escritos a mano.

Asimismo, las autoridades anunciaron que el próximo 9 de enero se realizará un acto oficial de mayor magnitud, coincidiendo con una jornada de luto nacional decretada por el presidente Guy Parmelin. Se espera que este evento reúna a representantes institucionales, familiares de las víctimas y miembros de la comunidad.