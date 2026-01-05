El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, dijo este lunes que confía en que “más temprano que tarde” estarán libres en Venezuela su padre y la primera dama, Cilia Flores, capturados el sábado por Estados Unidos en medio de ataques en Caracas y tres estados cercanos.

“Más temprano que tarde estarán con nosotros y que, gracias a toda la lucha del pueblo movilizado dentro y fuera del país, ellos volverán, nuestros ojos lo verán, seremos testigos de ese momento histórico, no tengan dudas de que eso va a pasar”, aseguró el diputado en la instalación del nuevo quinquenio legislativo.

“Frente a la agresión más grave sabemos que se mantendrá firme, sereno y a la altura del desafío histórico que le tocó asumir, él sabe su papel en la historia y nos mostró la señal de la victoria, la que necesitamos para avanzar y vencer. No secuestran a un hombre, están desafiando a una estirpe histórica.”, dijo durante su intervención.

y agregó: “El derecho internacional ha sido ultrajado, es despreciado y fue ultrajado en todos sus sentidos. El derecho internacional no protege cargos ni símbolos, protege seres humanos. Quienes hoy violan ese derecho no solo agreden a Venezuela, agreden principios básicos de humanidad que le mundo juró detener después de las tragedias del siglo pasado.”

Además, envió un mensaje a los mandatarios internacionales e hizo un llamado a proteger los derechos.

“Si normalizamos el secuestro de un jefe de Estado, ningún país está a salvo. Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier país que no decida someterse. Hoy debemos tomar una decisión alzar nuestra voz por la paz, por nuestra soberanía.”, manifestó.

“La solidaridad internacional con Nicolás Maduro, con Venezuela, no es un gesto político opcional, es un deber ético y jurídico. El silencio frente a estas violaciones compromete a quienes callan y debidita el sistema internacional”, añadió.

Por su parte, expresó su apoyo incondicional a Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta de Venezuela, para que adelante “la tarea tan dura” al tomar las riendas de Venezuela para “llevar la paz y liberar a Maduro y a Cilia Flores”.

“Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca”, dijo Maduro Guerra durante el inicio de la legislatura 2026-2031.