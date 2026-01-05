Ante el juez Alvin Hellerstein, en una primera audiencia en un tribunal federal estadounidense en Nueva York, tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores se declararon inocentes de todos los cargos.

Además, Maduro se identificó como el presidente de Venezuela y Cilia como la primera dama de la nación.

Hay que recordar que Maduro fue imputado por los delitos de conspiración de narcoterrorismo; conspiración para la importación de cocaína; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

En la secuencia de la audiencia, el juez Alvin Hellerstein, le preguntó a Maduro: “¿Es usted Nicolás Madura Moros?“, a lo que el venezolano respondió: ”Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa en Caracas", el juez lo interrumpió y le dijo que ya habrá tiempo para eso.

Seguidamente, el juez Hellerstein le dijo a Maduro que todo lo que diga puede ser usado en su contra y que aunque veía que tiene abogado, el gobierno podría proporsionarle uno. Maduro respondió que no conocía estos derechos.

Luego, le preguntaron a Maduro que si había visto las acusaciones, y este dijo que las había visto pero no leído y que solo lo había hablado “parcialmente” con su abogado. Después, le preguntaron cómo se declaraba y contestó: Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se menciona aquí.

También se dejó claro que tanto Maduro como Flores tienen derecho a una visita consular. Tanto Nicolás como Cilia respondieron que sí les gustaría recibir una visita consular.

Otro momento que llamó la atención es que cuando el juez preguntó si había una solicitud para una libertad bajo fianza, el defensor de Nicolás Maduro dijo: “El señor Maduro no busca libertad bajo fianza en este momento, sin perjuicio de solicitarla posteriormente”.

Barry Pollack, el abogado de Maduro, le dijo al juez, sin dar muchos detalles, que su cliente tiene problemas médicos. También se dijo en la audiencia que Cilia Flores resultó herida con contusiones en las costillas durante la operación militar de Estados Unidos en Caracas.

“El Sr. Maduro es un jefe de Estado en funciones, y también existen dudas sobre su captura por parte de militares. Estamos dispuestos a renunciar a los derechos de la Ley de Juicios Rápidos hasta el 17 de marzo y establecer un calendario de mociones en este momento”, dijo Pollack.

Con esto, la próxima audiencia se realizará el 17 de marzo a las 11 de la mañana.