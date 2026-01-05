Con la silla vacía de Cilia Flores, capturada junto a Nicolás Maduro el pasado sábado 3 de enero por las Fuerzas Militares de Estados Unidos, el Parlamento de Venezuela instaló este lunes la legislatura 2026-2031 controlado nuevamente por el chavismo y con el regreso de algunas caras opositoras que se alejaron de la mayor coalición opositora del país.

Esta sesión es histórica pues está marcada por la incertidumbre frente al futuro judicial de Maduro y su esposa y por los constantes ataques de Estados Unidos.

Cerca del mediodía de este lunes, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) dio comienzo a su sesión inaugural con la presencia de figuras fuertes del chavismo como Jorge Rodríguez, presidente de la Cámara durante el período anterior y el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra.

El director de debate, Fernando Soto Rojas hizo mención durante su intervención a la ausencia de la esposa de Maduro, Cilia Flores, cuya bancada permanecía vacía. También están presentes los recién electos diputados, los opositores Henrique Capriles y Stalin González.

Jorge Rodríguez, reelecto como jefe del Parlamento

En la sesión, el diputado chavista Jorge Rodríguez fue reelecto como jefe del Parlamento de Venezuela.

“Evidente y determinante mayoría, queda aprobada”, declaró el director de debate, Fernando Soto Rojas, al referirse a la votación, durante la inauguración del período legislativo 2026-2031, a favor de Rodríguez, hermano de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

En desarrollo...