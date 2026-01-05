Compartir:
Por:  Agencia EFE

Con la silla vacía de Cilia Flores, capturada junto a Nicolás Maduro el pasado sábado 3 de enero por las Fuerzas Militares de Estados Unidos, el Parlamento de Venezuela instaló este lunes la legislatura 2026-2031 controlado nuevamente por el chavismo y con el regreso de algunas caras opositoras que se alejaron de la mayor coalición opositora del país.

Parlamento venezolano prepara ley para garantizar comercio frente a “piratería” de Estados Unidos

Esta sesión es histórica pues está marcada por la incertidumbre frente al futuro judicial de Maduro y su esposa y por los constantes ataques de Estados Unidos.

Cerca del mediodía de este lunes, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) dio comienzo a su sesión inaugural con la presencia de figuras fuertes del chavismo como Jorge Rodríguez, presidente de la Cámara durante el período anterior y el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra.

El director de debate, Fernando Soto Rojas hizo mención durante su intervención a la ausencia de la esposa de Maduro, Cilia Flores, cuya bancada permanecía vacía. También están presentes los recién electos diputados, los opositores Henrique Capriles y Stalin González.

Jorge Rodríguez, reelecto como jefe del Parlamento

En la sesión, el diputado chavista Jorge Rodríguez fue reelecto como jefe del Parlamento de Venezuela.

“Evidente y determinante mayoría, queda aprobada”, declaró el director de debate, Fernando Soto Rojas, al referirse a la votación, durante la inauguración del período legislativo 2026-2031, a favor de Rodríguez, hermano de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

En desarrollo...