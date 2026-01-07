La música clásica tiene protagonismo absoluto cada inicio de año, hace dos décadas, en Cartagena. En esta ciudad rodeada por el mar, pero sobre todo de mucha historia, se desarrolla el Cartagena Festival de Música que convierte a la capital bolivarense en epicentro musical de América Latina.

Creado y liderado por la Fundación Salvi, esta propuesta musical logró ser reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación, lo que ha obligado a sus organizadores a mantener su compromiso y esencialmente a convocar a músicos del más alto nivel, quienes llegan procedentes de todos los rincones del planeta a compartir sus notas con el público local, del cual también se nutren.

La edición 20 resulta especial no solo porque es un número redondo, sino porque tiene como temática central “El alma y el cuerpo”. A través de esta metáfora, el festival explorará hasta el próximo 12 de enero el diálogo entre la música universal —el “alma”, que trasciende culturas y tiempos— y la música nacional —el “cuerpo”—.

Tico Angulo - @TicoAngulo./Cortesía Durante ocho días figuras se presentan figuras de la música clásica en cartagena.

Julia Salvi, presidenta de la Fundación Salvi, que organiza el Cartagena Festival de Música, explicó que “este festival no nació de la nada: nació de un sueño compartido, de gestos que se multiplicaron, de puertas que se abrieron, de voces que dijeron ‘cuenten conmigo’. A lo largo de estos 20 años ha habido momentos de duda y momentos de brillo, noches en que la música fue refugio y mañanas en que se volvió proyecto, convicción y camino por recorrer”.

Un productor aliado

En 2026 el reconocido Julio Reyes Copello es el productor ejecutivo y desde ya se prepara para el año entrante asumir la bandera como director artístico del festival.

Buscando fusionar la música clásica con audiencias más amplias, aprovechando su experiencia como pianista, compositor y productor ganador de 14 premios Grammy para llevar el festival a una nueva etapa de proyección cultural, Copello se suma con la promesa de conectar talentos locales con una visión universal.

“Cartagena siempre ha ocupado un lugar muy especial en mi vida y, desde que pensé en devolverle a Colombia mucho de lo que he aprendido, esta ciudad siempre ha estado en mi mente. Cartagena es la vitrina de Colombia, en ella los colombianos tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo la mejor versión de nuestra experiencia creativa. Y por eso es un absoluto privilegio unirme al festival en este contexto”, asegura Reyes Copello.

Un debut exitoso

El violinista alemán de ascendencia china Simón Zhu, de 24 años, dijo que es un honor estar por primera vez en Latinoamérica, y que no podía estar más contento por presentarse en Cartagena. “Esta es una de las ciudades más bonitas de Colombia y de Sudamérica, estoy contento de compartir la forma en que hago música con los espectadores, de interpretar el concierto de Paganini con la Orquesta de Cámara Franz Liszt y el maestro, de Budapest. Realmente es un verdadero intercambio cultural, venimos de Europa, yo soy de Alemania, ellos de Budapest en Hungría, y conectarnos con las personas de Latinoamérica me resulta inspirador”, expresó Zhu previo al concierto que ofreció la noche del lunes y que le mereció una ovación de pie.

Simón es un joven violinista en ascenso, reconocido por su versatilidad y una carrera internacional en rápido crecimiento. En octubre de 2023 obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional de Violín “Premio Paganini” en Génova (Italia), además del Premio Especial al mejor concierto de Paganini.

“Este triunfo me abrió las puertas a importantes compromisos con orquestas de renombre y al privilegio excepcional de interpretar el legendario violín ‘Il Cannone’ de Giuseppe Guarneri del Gesù (1743), que perteneció al propio Paganini”, detalló.

Los imperdibles

Este miércoles a las 9:00 a. m. en el Palacio de la Proclamación habrá una conferencia concierto con entrada libre, liderada por el pianista italiano Giovanni Bietti.

En cuanto a los conciertos, serán 27 los que se realizarán por distintos lugares de Cartagena, y tendrán como protagonistas a destacadas figuras como el violinista ruso Maxim Vengerov, reconocido como uno de los más importantes violinistas de nuestro tiempo; al arpista francés Xavier de Maistre, la soprano italiana Mariam Battistelli, el dúo de piano e ingeniería electrónica Grandbrothers y el quinteto del célebre clarinetista y saxofonista cubano Paquito D’Rivera, quien compartirá escenario con la Orquesta Sinfónica de Cartagena, bajo la batuta de Paola Ávila.

Por Colombia, que, como es tradición, tendrá un destacado papel en el Cartagena Festival de Música, estarán la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, el Giovanni Parra Quinteto, el Bogotá Piano Trío y el violonchelista bogotano Santiago Cañón Valencia. La programación completa en www.cartagenamusicfestival.com.