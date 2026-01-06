El cineasta húngaro, Béla Tarr, una de las figuras más importantes del cine contemporáneo europeo, ha muerto este martes a los 70 años de edad, según informó el director Bence Fliegauf a la agencia de noticias MTI en nombre de la familia.

Tarr colaboró en varias ocasiones con el escritor Nobel de Literatura de 2025 László Krasznahorkai, y adaptó al cine varias de sus obras.

Fruto de esa colaboración fueron ‘Armonías de Werkmeister’ (2000), la adaptación de la novela 'La melancolía de la resistencia’, y ‘Tango Satánico’ (1994), basada en la novela del mismo nombre, un filme de más de siete horas de duración y considerada su obra maestra.

Otra de sus películas más conocidas es ‘La condena’ (1987).

Conocido por sus largometrajes en blanco y negro, Tarr se interesó primero por análisis muy gráficos y dramáticos de la sociedad y más tarde exploró la realidad angustiante y metafísica, recoge el portal Hvg.

Su obra fue comparada a la del italiano Michelangelo Antonioni y el ruso Andréi Tarkovski.

Tarr aseguró que no creía “en la honestidad ni en la autenticidad del cine de Hollywood”, y afirmó que en las pantallas “se debe representar personas reales, de una manera honesta y sincera”.

Tarr, nacido el 21 de julio de 1955 en la ciudad de Pécs, comenzó su carrera como aficionado, y en 1977 empezó sus estudios de dirección en la Escuela Superior de Teatro y Cine, mientras que posteriormente, en los años 1980, trabajó en la empresa de cine estatal Mafilm.

Durante su carrera realizó casi medio centenar de películas y fue galardonado con premios como el Oso de Plata en Berlín (2011) por ‘El caballo de Turín’, o el Premio a la Trayectoria Profesional del Festival Internacional de Cine de Tokio (2024).

Después de ‘El caballo de Turín’ Tarr se retiró de la dirección, aunque siguió colaborando con entidades de teatro independientes.

En marzo de este año Tarr recibió el Premio Honorífico 2025 del D’A-Festival de Cine de Barcelona.

El director de ECIB-Escuela de Cine de Barcelona, Pere Alberó, que le entregó esa distinción, aseguró en aquel momento que el húngaro era el “cineasta vivo más importante del momento”, y dijo que su obra seguía siendo “un misterio”.