La industria de los videojuegos en 2026 tendrá el lanzamiento más esperado de la década: Grand Theft Auto VI (GTA VI). Tras superar diversos desafíos en su ciclo de desarrollo y algunos ajustes en su cronograma, la obra de Rockstar Games se perfila para debutar en noviembre.

Lea también: España se prepara para recibir a los Reyes Magos en una noche mágica y muy fría

Más allá de la expectativa por su jugabilidad, el debate actual se centra en el modelo de monetización y el costo de entrada para los usuarios, un tema que define el rumbo financiero de los títulos de presupuesto “Triple A” (AAA).

De acuerdo con información suministrada por el reconocido analista e insider de la industria, Tom Henderson, se han revelado los precios estimados para las diferentes versiones del juego. A pesar de las especulaciones previas que sugerían un costo base de 100 dólares, las cifras reales parecen ajustarse a la nueva tendencia del mercado de alta gama.

Rockstar Games/Cortesía Jason Duval y Lucía Caminos, protagonistas de esta entrega.

Lea también: ‘El botín’, la nueva película que une a Ben Affleck y Matt Damon

A continuación, se detallan las opciones de compra que estarían disponibles:

Edición estándar: 80 dólares. Esta versión incluiría el juego base y acceso a las funciones en línea.

80 dólares. Esta versión incluiría el juego base y acceso a las funciones en línea. Edición deluxe digital: 100 dólares. Se espera que incluya contenido descargable (DLC) cosmético o bonificaciones para el modo multijugador.

100 dólares. Se espera que incluya contenido descargable (DLC) cosmético o bonificaciones para el modo multijugador. Edición de coleccionista: Superaría los 300 dólares. Según Henderson, este paquete no solo contiene el software, sino también mercancía física exclusiva y objetos de colección para los fanáticos más entusiastas.

El precio de 80 dólares para la versión básica confirma una tendencia que se venía gestando con otros lanzamientos de gran calibre, como Mario Kart World. Aunque representa un incremento respecto a la generación anterior, los analistas sugieren que esto no frenará el éxito comercial. Se proyecta que GTA VI logre vender entre 30 y 40 millones de copias en su periodo inicial de lanzamiento, consolidando su posición como un fenómeno económico sin precedentes.

Lea también: Netflix estrenará documental de la última temporada de ‘Stranger Things’ el 12 de enero

Para garantizar una experiencia óptima el día del estreno, Rockstar Games implementará una estrategia técnica rigurosa. Con el fin de evitar el colapso de los servidores debido al tráfico masivo de datos, las pre-descargas del juego estarían habilitadas con un mes de antelación.

Con esta medida se busca optimizar el ancho de banda de las plataformas de distribución digital; facilitar el acceso inmediato a los jugadores en el momento exacto de la liberación del título; y mitigar errores de instalación derivados de descargas simultáneas a nivel global.

Por el momento, la comunidad permanece a la espera de un comunicado oficial por parte de Rockstar que ratifique estos datos y proporcione un vistazo detallado a los artículos físicos de la edición de colección.