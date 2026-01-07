El Carnaval de Negros y Blancos 2026 volvió a ser tendencia este año y dio ya a sus ganadores en el que resultó vencedora la carroza “Indomable, Mujer Guerrera”, creada por el maestro Óscar Fernando Ruano Luna.

Fue reconocida como la gran ganadora en la modalidad Carroza, de acuerdo con la planilla oficial de resultados.

Los 5 mundos de #Nariño se abrazan en el Carnaval de @negrosyblancos de #Pasto.



En la Carroza de la Paz " Fantasía Real" y la carroza ganadora "Indomable, Mujer Guerrera" se funde el espíritu afroandino de esta Región País para el Mundo.



Gratitud infinita a las y los…

La obra alcanzó un puntaje total de 97,50, posicionándose en el primer lugar gracias a su alto nivel artístico y técnico. El jurado destacó aspectos como la calidad escultórica, el manejo del color, la coherencia conceptual, la animación, el movimiento y la fuerza expresiva del vestuario, elementos que marcaron una diferencia clara frente a las demás propuestas.

Bajo un concepto que exaltó la resistencia y el espíritu combativo de la mujer, “Indomable, Mujer Guerrera” logró conectar con el público y con los evaluadores, consolidándose como una obra simbólica dentro del desfile magno.

Indomable Mujer Guerrera del maestro Óscar Fernando Ruano Luna, carroza ganadora del primer puesto en el Carnaval de Negros y Blancos 2026 ¡ Qué viva Pasto, Carajo!

El equilibrio entre investigación temática y ejecución técnica permitió que la obra sobresaliera especialmente en los criterios de escultura, composición y movimiento, consolidando su liderazgo en la calificación final.

En el acta oficial también quedó registrada la descalificación de la carroza “La Mítica”, del maestro Michael Stephan Delgado Paz, debido al incumplimiento del reglamento vigente, específicamente por el uso de elementos no permitidos durante el desfile.