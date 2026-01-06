La actriz y fisicoculturista estadounidense Jayne Trcka falleció el pasado 12 de diciembre de 2025 en su vivienda en San Diego, California, aunque la noticia solo fue confirmada públicamente el pasado lunes 5 de enero.

Las autoridades informaron que el caso continúa bajo investigación y, por ahora, no se ha determinado la causa exacta de su muerte.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, una amiga cercana alertó a los servicios de emergencia luego de no lograr comunicarse con Trcka durante varios días. Al acudir a su residencia, la encontró inconsciente en la cocina. Los paramédicos que atendieron el llamado confirmaron su fallecimiento en el lugar.

X @TMZ Jayne Trcka falleció a los 62 años

La Oficina del Médico Forense de San Diego señaló que se detectó trauma en el cuerpo, pero aclaró que el expediente permanece abierto mientras se realizan los análisis correspondientes. El hijo de la actriz aseguró que desconocía cualquier enfermedad previa que pudiera explicar el deceso.

¿Quién fue Jayne Trcka?

Jayne Trcka nació el 27 de febrero de 1963 en Saint Paul, Minnesota. Durante su juventud se destacó en la gimnasia y otras disciplinas deportivas, antes de trasladarse al sur de California en la década de los 80. Allí inició su carrera en el fisicoculturismo, logrando posicionarse entre las diez mejores competidoras en más de 20 torneos profesionales.

X @THEH0RRORKID Jayne Trcka en Scary Movie

Su imagen apareció en revistas especializadas como Flex, MuscleMag International y Iron Man, convirtiéndose en una figura reconocida dentro del fisicoculturismo femenino. Posteriormente, decidió incursionar en la actuación, dando el salto a Hollywood a comienzos de los años 2000.

Trcka estuvo en en la película Scary Movie

El papel más recordado de Trcka fue en la película Scary Movie en el 2000, donde interpretó a la profesora de gimnasia, marcando su debut en el cine comercial. Aunque no regresó en las secuelas, continuó participando en producciones como The Black Magic, Nudity Required y Cattle Call.

En sus últimos años, Jayne Trcka se había alejado del mundo del entretenimiento y se dedicaba al negocio inmobiliario en California, actividad que ejercía desde San Diego.