Silvestre Dangond luego de su exitoso concierto titulado “El Último Baile” , en el estadio Sierra Nevada, en Santa Marta el pasado sábado 3 de enero, fue grabado una de las playas cantándoles a los bañistas.

El video que se hizo viral muestra al cantante vallenato interpretando ‘Materialista’ mientras todos los seguidores que estaban en la playa lo estaban grabando y coreando al ritmo de la canción.

Instagram uni_vallenato Silvestre Dangond en una playa de Santa Marta

Al parecer Silvestre estaba degustando una mazorca y la utilizó como un “micrófono improvisado”. “El artista se debe a la gente, cualquiera que sea, buena esa Silvestre”, “Lugares en los que hubiera querido estar” y “humilde noble gente, humano es su máximo distintivo grande silver”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Su concierto junto a Juancho de la Espriella fue todo un éxito pues desde horas antes del inicio, la ciudad registró una alta afluencia de personas provenientes de distintos municipios y departamentos vecinos.

Los medios locales reseñaron que los comercios, hoteles y transporte evidenciaron un aumento significativo en la demanda, lo que convirtió la jornada en una oportunidad económica para diversos sectores.

Asimismo, manifestaron que el ingreso al escenario deportivo se desarrolló de manera organizada, con apoyo de las autoridades y personal logístico. A pesar de tratarse del primer concierto masivo en el Sierra Nevada, el proceso se llevó a cabo sin mayores contratiempos, permitiendo que el público se ubicara con rapidez. La asistencia superó las 16.000 personas.