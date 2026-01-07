Los Reyes Melchor, Gaspar y Baltazar vuelven a Baranoa en una representación que combina tradición y modernidad, sin dejar a un lado su sentido patrimonial e histórico. Esta edición de la Loa de los Santos Reyes Magos reúne a 45 artistas en escena y propone una experiencia teatral que invita a toda la comunidad a descubrir el viaje hacia Belén y el encuentro con el Niño Jesús

Una de las características más destacadas de las últimas ediciones es el empoderamiento de la juventud para liderar este legado cultural heredado de sus antepasados, lo que garantiza su salvaguarda.

El alcalde municipal, Edinson Palma, destacó que sean los jóvenes quienes tomen la bandera para prevalecer una de las tradiciones culturales y religiosas del municipio. Asimismo, indicó que este año la Loa se caracteriza por la inclusión, al dar participación a personas con discapacidad, y por la innovación en la producción.

“Desde la Alcaldía invitamos a todo el Atlántico, la región y al país para que asistan a uno de los certámenes culturales más importantes del departamento, con una trayectoria que celebra historia, valores y tradición”, afirmó Palma.

A partir de las 6:00 de la tarde se abrirá el acceso a la Plazoleta Manuel Patrocinio Algarín, donde se dispondrán 3.000 sillas para que el público observe una de las apuestas teatrales más esperadas por los atlanticenses. El relato bíblico atemporal, con más de 148 años de historia ininterrumpida, combina tradición, cultura, arte y tecnología.

Cortesía

El público podrá disfrutar de un escenario moderno y envolvente de 340 metros cuadrados, con pasarelas y 67 metros de pantallas digitales que facilitan una mayor cercanía e interacción con los asistentes. El equipo general está formado por más de 60 personas dedicadas a escenografía, vestuario, maquillaje, artes plásticas, artesanías y logística.

La actividad reúne a la comunidad baranoera y a visitantes del Atlántico y de todo Colombia, fortaleciendo la identidad cultural local. La Alcaldía extiende la invitación para que este sábado visiten el Corazón Alegre del Atlántico.

Al finalizar este espectáculo, se presentará el show cultural Memoria del Corazón Alegre del Atlántico, una celebración que reúne teatro, danza y música para resaltar las tradiciones culturales del municipio.