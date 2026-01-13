El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, dio un parte más que positivo del comportamiento del turismo durante este puente festivo del Día de los Santos Reyes Magos, destacando la gran cantidad de visitantes a las principales playas del departamento.

Verano publicó las cifras en su cuenta de X, antes Twitter, donde destacó que el inicio de la semana corriente se ha visto resaltado por los buenos números logrados.

“Arrancamos con toda esta semana después del puente festivo de Reyes en Atlántico. Nuestros escenarios turísticos dejaron un balance muy positivo”, manifestó el mandatario.

Lea más: Otorgan registro oficial a marca Media Maratón RUNIATLÁNTICO para fomentar la investigación y hábitos saludables

En cuanto al balance de playas, señaló que: “en las playas de Sabanilla, se reportaron 6.000 visitantes, aproximadamente, y se obtuvieron $228 millones en ventas. Unas 10.300 personas pasearon por el Muelle 1888, dejando cerca de $550 millones en consumo y en la Náutica Salinas del Rey no se queda atrás: allá nos visitaron 1.000 ciudadanos, aproximadamente”.

Así mismo, destacó el éxito de la Loa de Baranoa, como uno de los principales actos del fin de semana.

“Por cierto, hablando de actividades culturales, estuvimos en la espectacular Loa de Baranoa, con 45 artistas en escena y 60 personas en áreas de escenografía, vestuario, maquillaje, artes plásticas, artesanías y logística”, apuntó.

“Más de 4.000 espectadores acompañaron esta presentación, demostrando que la emblemática manifestación se sigue metiendo en el corazón de más atlanticenses y visitantes”, señaló.

Lea más: Atlántico activa plan para enfrentar retrasos en la entrega de medicamentos

Todos estos atractivos reflejaron una alta movilidad: “cada vez son más las familias que disfrutan de esta temporada en nuestro departamento. Un total de 75.430 vehículos se movilizaron entre el 10 y el 12 de enero por este territorio. De esa cifra, 35.392 entraron y 40.038 salieron después de disfrutar de nuestra oferta cultural y turística”, cerró.