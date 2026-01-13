La marca Media Maratón RUNIATLÁNTICO, una propuesta desarrollada por los grupos de investigación 3i+d y organizaciones sostenibles de la alma mater, fue registrada oficialmente en la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de la categoría internacional que agrupa los servicios de organización de eventos deportivos.

Al respecto, el jefe de la Oficina de Gestión Tecnológica e Información de la Universidad del Atlántico, Alberto Redondo Salas, señaló que “este logro demuestra cómo la investigación universitaria puede transformarse en proyectos con impacto real en la sociedad, generando confianza, continuidad y valor público en el tiempo”.

De igual manera, mencionó que “el registro reconoce oficialmente la marca y le brinda protección legal, permitiendo a la Universidad fortalecer y dar continuidad a este proyecto, así como garantizar su uso legítimo sin riesgos de apropiación indebida por parte de terceros”.

En ese sentido, el proyecto trasciende lo deportivo y se consolida como una estrategia de extensión universitaria. El hecho de que esta actividad sea organizada por una universidad pública con programas académicos como Nutrición y Dietética, Química y Farmacia, Medicina y Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, aporta un valor agregado diferenciador frente a otros eventos del mismo tipo.

Además, la alma mater consideró que “este reconocimiento contribuye de manera significativa al posicionamiento de la Universidad del Atlántico en el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, al proyectar sus iniciativas académicas más allá del entorno universitario y consolidar la marca como un elemento de producción tecnológica de los grupos de investigación, que respalda la credibilidad, visibilidad y liderazgo institucional en procesos de impacto regional y nacional”,

Así las cosas, con la marca Media Maratón RUNIATLÁNTICO, la Universidad reafirma su compromiso con acciones que promueven el bienestar, la participación ciudadana y el fortalecimiento del vínculo entre la academia y la comunidad.