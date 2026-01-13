La Secretaría de Salud del Atlántico puso en marcha un plan de acción para atender las fallas reiteradas en la entrega de medicamentos reportadas por usuarios durante 2025 en varias aseguradoras que operan en el departamento. La medida se adopta tras múltiples quejas ciudadanas y la verificación de incumplimientos en los tiempos de dispensación.

El secretario de Salud, Luis Carlos Fajardo, informó que se realizaron mesas de trabajo con la Superintendencia Nacional de Salud y con aseguradoras como Nueva EPS, Mutual Ser y Coosalud. Aunque de estos espacios surgieron compromisos, el seguimiento posterior no evidenció mejoras sustanciales.

De manera paralela, la Secretaría adelantó un estudio que confirmó retrasos constantes en la entrega de fármacos y la práctica recurrente de dejar medicamentos “pendientes”. El informe también alertó sobre la insuficiencia de puntos de dispensación en el departamento. Estos resultados fueron remitidos a la Supersalud, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

La situación más crítica, explicó Fajardo, corresponde a Nueva EPS. Desde el 20 de diciembre se suspendió la dispensación de medicamentos para sus afiliados en todo el Atlántico y, hasta la fecha, no existe claridad sobre el nuevo prestador del servicio. A esto se suma la falta de una red definida para la atención de pacientes que requieren unidades de cuidados intensivos, cirugías programadas o manejo intrahospitalario.

Como respuesta inmediata, la Secretaría convocó una reunión con los secretarios de salud municipales para evaluar el impacto en cada territorio y consolidar un equipo departamental articulado. Además, se citó un encuentro con entes de control y representantes de Nueva EPS en la sede regional de la Supersalud, con el objetivo de definir la nueva red de prestación de servicios.

La Gobernación del Atlántico anunció que en los próximos días dará a conocer las conclusiones de estas reuniones, los hallazgos y la posición del departamento frente a la situación que enfrenta Nueva EPS en la prestación de servicios de salud.

